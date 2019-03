Sturm entwurzelte Bäume im Wolfhager Land - Kreisstraße 88 gesperrt

Starke Sturmböen fegten am Samstagabend auch über das Wolfhager Land und sorgten für einige entwurzelte und umgeknickte Bäume.

Besonders heftig traf es die Kreisstraße 88 zwischen Breuna und Gut Escheberg. Diesen Streckenabschnitt musste die Straßenmeisterei noch am späten Abend sperren, weil Bäume auf der Fahrbahn lagen. Die Wolfhager Polizei rechnet damit, das sie am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Ansonsten hinterließ der Sturm im Neubaugebiet in Wolfhagen umgekippte Schilder und Toilettenhäuschen. Auch Mülltonnen fielen um und gelbe Säcke sowie andere Gegenstände flogen durch die Gegend. Unfälle oder Verletzte gab es zum Glück nicht.

Die Feuerwehr hatte keinen Einsatz. Allerdings sei man in Alarmbereitschaft, da am Sonntag weiterhin Sturmwarnung gilt, sagt Stadtbrandinspektor Frank Brunst. Die Polizei appelliert an Spaziergänger, am Sonntag aus Sicherheitsgründen den Wald zu meiden.