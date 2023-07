Tag der Inklusion und Integration auf dem Elbenberger Sportplatz

Von: Reinhard Michl

Mit Eifer bei der Sache: Gestützt von Maria Lange vom TSV Naumburg und Heiko Weiershäuser meisterte die Besucherin aus dem Naumburger Haus Sankt Martin als Seiltänzerin die Slack-Line. © Reinhard Michl

Sport ist offen für alle. Auf dem Elbenberger Sportplatz wurde eine Umgebung geschaffen, die allen Menschen eine gleichberechtigte Teilnahme in unterschiedlichen Disziplinen ermöglichte.

Elbenberg – Der junge Mann war außer sich vor Freude. Denn er hatte sportlich etwas geschafft, was für ihn eigentlich unerreichbar schien. Seitlich gestützt von Heiko Weiershäuser vom Sportkreis Region Kassel sowie Maria Lange vom TSV Eintracht Naumburg hatte er nämlich eine mehrere Meter lange Slack-Line gemeistert.

Das ließ auch eine seiner Mitbewohnerin keine Ruhe, die es ebenfalls versuchte und schaffte. Beide sind Bewohner des vom Internationalen Bildungs- und Sozialwerk betriebenen Hauses Sankt Martin für Menschen mit dem Prader-Willi-Syndrom. Zusammen mit ihrer Betreuerin Gabriele Rogalla-Bauch waren nicht nur mehrere Sankt-Martin-Bewohner zum Elbenberger Sportplatz gekommen, sondern auch weitere Frauen und Männer mit Einschränkungen aus anderen Behinderteneinrichtungen im Landkreis Kassel, um an Sport, Spiel und Spaß teilzuhaben.

Besonders beliebt am Tag der Inklusion und Integration durch Sport in Elbenberg war der Menschen-Kicker-Kasten. © Michl, Reinhard

„Mit 100 Prozent Weltoffenheit“

Gemeinsam ausgerichtet vom Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen, dem Sportkreis Region Kassel und dem TSV Elbenberg mit Martin Grede als Vorsitzendem sowie logistisch unterstützt von örtlichen Vereinen, fand im Elbetalstadion ein Tag der Integration und Inklusion durch Sport statt. Der war offen für alle, also auch für Menschen ohne Einschränkungen, die im gemeinsamen Miteinander die verbindende Kraft des Sports in vollen Zügen genießen konnten. Damit, so Kreisfußballwart Stefan Schindler, wolle man „mit 100 Prozent Weltoffenheit über körperliche und geistige Unterschiede und Grenzen hinweg einer menschenverachtenden Verhaltensweise die Rote Karte zeigen.“

Auf mehreren Spielstationen des Hessischen Fußball-Verbandes konnten die kleinen und großen Teilnehmer in unterschiedlichen Disziplinen ihre sportlichen Fähigkeiten solo oder in der Gemeinschaft ausprobieren. Nicht im Wettkampfmodus, sondern ausschließlich spielerisch mit Spaß an der Freude. Ob im Mini-Fußballfeld, im Bubble-Ball, beim Kicker-Zielschießen, auf der Slack-Line, in der Hüpfburg oder im Menschen-Kicker-Kasten. Gleichberechtigte Vielfalt und Teilhabe besaßen absolute Priorität.

Kreisfußballwart Stefan Schindler, gleichzeitig auch Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Sportkreises Region Kassel: „Der Tag Inklusion und Integration durch Sport in Elbenberg wird keine Eintagsfliege bleiben. Vielmehr werden wir gemeinsam auch mit anderen Vereinen eine solche Veranstaltung im Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu einem immer wiederkehrenden festen Angebot machen.“ (Reinhard Michl)