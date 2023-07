Die Tischlerinnung Hofgeismar/Wolfhagen hat elf frisch gebackene Gesellen

Von: Reinhard Michl

Teilen

Geschafft: Zehn junge Männer sowie mit Juliane Vollmer eine Frau absolvierten ihre Ausbildung zum Tischler mit Erfolg und erhielten dafür von Innungsmeister Heiko Bonnet (links) den Gesellenbrief. © Reinhard Michl

Zehn junge Männer sowie mit Juliane Vollmer eine Frau absolvierten ihre Ausbildung zum Tischler mit Erfolg und erhielten dafür von Innungsmeister Heiko Bonnet den Gesellenbrief.

Wolfhagen – Heiko Bonnet (Hofgeismar), Obermeister der Tischlerinnung Hofgeismar/Wolfhagen, konnte gleich aus mehreren Gründen stolz sein. Einmal, weil er während eines Festaktes im Foyer des Wolfhager Beratungscenters der Kasseler Sparkasse elf neue Tischlergesellen freisprechen konnte. Und außerdem schloss der in seinem Hofgeismarer Unternehmen ausgebildete Joris König (Kaufungen) nicht nur als Innungsbester ab, sondern er belegte bei der Bewertung „Gute Form“ ebenfalls den ersten Platz.

Nach einer dreijährigen schulischen sowie betrieblichen Lehrzeit – der Part Schule konnte allerdings aufgrund der Corona-Pandemie vor allem in den beiden ersten Ausbildungsjahren an der Herwig-Blankertz-Berufsschule nicht im geregelten Betrieb über die Bühne gehen – stellten sich zehn junge Männer sowie mit Juliane Vollmer (Espenau) eine junge Frau dem Gesellen-Prüfungsausschuss unter Vorsitz von Jörg Schwagmeier. Alle Kandidaten meisterten die Prüfung mit Bravour, wurden dafür mit Gesellenbrief belohnt.

Noch lange nicht Schluss

Wobei Heiko Bonnet in seiner Laudatio an die Protagonisten appellierte, sich nicht auf diesen Lorbeeren auszuruhen, sondern weitere Sprossen der beruflichen Karriereleiter in Angriff zu nehmen. Dieser Rat zog sich wie ein roter Faden auch durch die Festrede von Felix Drude- Kampczyk, verantwortlicher Abteilungsleiter der Herwig-Blankertz-Schule.

Ihre Appelle stießen nicht auf taube Ohren. So steht für den Innungsbesten Joris König bereits außer Frage, dass er jetzt den Meisterbrief klar im Visier hat. Gleiches hat sich auch Juliane Vollmer zum Ziel gesetzt, wobei der Meisterbrief für sie noch nicht das Ende der Fahnenstange bleiben soll. „Ich habe noch ein Studium als Restauratorin auf dem Schirm.“

Der Tischlerinnung Hofgeismar/Wolfhagen gehören aktuell 28 Betriebe an, in denen weit über 100 Frauen und Männer ihr Brot verdienen und in denen zudem kontinuierlich ausgebildet wird. Momentan sind es über 30 Auszubildende. Obermeister Heiko Bonnet: „Zwar hat auch unser Handwerk mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Aber wir haben noch junge Menschen, die sich für eine Ausbildung zum Tischler entschieden haben. Wobei es natürlich mehr sein könnten. Denn unsere Innungsbetriebe hätten dafür jedenfalls genügend Kapazitäten.“ (Reinhard Michl)