Dr. Georg Maraun im Alter von 97 Jahren gestorben

Von: Norbert Müller

Engagierte sich zeitlebens für Behinderte, Alte und Kranke: Georg Maraun starb 97-jährig in seinem Haus in Leckringhausen. © Antje Thon

Er setzte sich für die Menschen ohne Lobby ein, die sozial Benachteiligten in der Gesellschaft, Behinderte, Alte und Kranke. Am vergangenen Freitag ist Dr. Georg Maraun in seinem Haus im kleinen Wolfhager Stadtteil Leckringhausen im Alter von 97 Jahren gestorben.

Leckringhausen - Maraun stammt aus Lötzen, einer Stadt im damaligen Ostpreußen. Dort wird er 1926 geboren, sein Vater ist Direktor des dortigen Gymnasiums. Nach erfolgreich bestandenem Abitur wird der damals 18-Jährige zur Wehrmacht eingezogen. Unmittelbar vor Kriegsende wird er verwundet. Am Tag der deutschen Kapitulation durchschwimmt er trotz Verwundung die Elbe und rettet sich von der sowjetischen in die amerikanisch kontrollierte Zone, wo er in Kriegsgefangenschaft gerät.

Schon bald stellt er die Weichen für seine Zukunft. Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft beginnt Maraun 1946 ein Jura-Studium in Marburg. „Er gehört zu den Erstsemestern, die sich nach Wiederaufnahme des Universitätsbetriebs immatrikulieren“, schreibt der frühere Kasseler Landrat Dr. Udo Schlitzberger in einem Porträt des ihm bestens bekannten Maraun für das Jahrbuch des Landkreises Kassel.

Als Student zur SPD

In seinem Beitrag beschreibt Schlitzberger, wie Maraun in Marburg dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund beitritt und Anfang 1946 Mitglied der SPD wird, der er sein Leben lang die Treue hält. Durch sein politisches Engagement kommt Maraun in Kontakt mit dem Sozialdemokraten Carlo Schmidt, einem der Väter des Grundgesetzes, über den er Elisabeth Selbert kennenlernt, „eine Georg Maraun zeitlebens prägende politische Bekanntschaft“, wie Schlitzberger schreibt.

Jüngster Landrat

Früh setzt sich Maraun für ein geeintes Europa ein und auch für die Aussöhnung mit Polen. Mit 34 Jahren wird er zum Landrat des Landkreises Gießen gewählt. Er ist seinerzeit der jüngste Landrat in Hessen. Die nächste berufliche Etappe führt den Juristen nach Berlin, wo er weiter seine Kontakte zu den politischen Weggefährten in Hessen pflegt. Zu diesen Kontakten zählt auch der damalige Wolfhager Bürgermeister Oswald Schröder, wie Schlitzberger für sein Maraun-Porträt recherchiert hat.

Schröder dürfte dazu beigetragen haben, dass Georg Maraun sich 1971 dazu entscheidet, sich in Wolfhagen als Rechtsanwalt niederzulassen. Sein neues Zuhause findet er bald im kleinen Leckringhausen, wo er am Rand des Dorfes in Waldnähe baut. In seiner neuen Heimatstadt Wolfhagen und im Landkreis Kassel wird SPD-Mann Maraun auch politisch aktiv, wird in Wolfhagen Stadtverordnetenvorsteher und ist ab 1972 als Abgeordneter Teil des Kreistags.

Sozialpolitiker

Vor allem die Sozialpolitik hat es Maraun angetan. Sie wird sein beruflicher Schwerpunkt: 1981 wird er Erster Beigeordneter des Landeswohlfahrtsverbandes und damit stellvertretender Landesdirektor des LWV.

2017 sagt Susanne Selbert, Enkelin von Elisabeth Selbert und heute Landesdirektorin des LWV anlässlich der Ehrung Marauns für dessen 71-jährige Mitgliedschaft in der SPD: „Er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Er war nie bequem. Er hat immer ehrlich und laut gesagt, was er denkt, er hat sich niemals verbiegen lassen. Er ist sich treu geblieben, auch wenn das nicht immer zu seinem Vorteil war.“

Georg Maraun, dreifacher Vater und vierfacher Großvater wird am 20. Juli auf dem Friedhof in Leckringhausen an der Seite seiner bereits in den 1990er-Jahren gestorbenen Ehefrau bestattet. (Norbert Müller)