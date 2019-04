Über 1000 Besucher kamen zum Schulfest der Wolfhager Grundschule

Monatelang hatten sich die 350 Schüler der von Monika Harms geleiteten Wolfhager Grundschule mit ihren Lehrern und den Verantwortlichen des Schulfördervereins auf ihren großen Tag vorbereitet: das alle vier Jahre stattfindende Schulfest.

Die Mädchen und Jungen hatten in ihren Klassen Ideen entwickelt, um ihr Fest mit eigenen Beiträgen zu bereichern. Und natürlich wollten sie auch zeigen, wie spannend der Schulalltag sein kann und wie breit das Angebot ist. Das Schulfest am Samstag stand unter dem Motto „Alles unter einem Dach.“ Die Mühen und das Engagement der Kinder wurden belohnt, kamen doch weit über 1000 Besucher zum gemeinsamen Feiern, wobei sich auch das Wetter mit Sonnenschein als idealer Partner erwies.

Eingestimmt auf einen tollen Erlebnistag wurden die Besucher mit flotten Rhythmen und einem tänzerischen Feuerwerk der schuleigenen Musik- und Tanz-AG. Jürgen Müller, seine Gitarre und die kleine Marionette Friedrich erreichten das Publikum sofort. Von der ersten Sekunde seines Auftritts an bewies er sein außerordentliches Talent im Umgang mit Kindern. Und auch die Erwachsenen blieben nicht außen vor.

+ Auch die Musik-AG der Schule bot Unterhaltung. © Reinhard Michl

Die Besucher hatten die Qual der Wahl bei einem randvollen Programm. Da gab es einen Bücher- und Spielebasar, physikalische Experimente, einen Escape-Room, einen Bastelstand, einen Aktionsparcours, ein Spielcasino, Quizduelle, Mitmachaktionen und Musikinstrumente zum Ausprobieren. Volles Haus gab es auch bei den Märchenvorstellungen mit den Stücken von Frau Holle, dem Gestiefelte Kater, dem italienischen Klassiker Arlecchino, Hans im Glück, Rapunzel und Rotkäppchen. In einem Klassenraum waren Jung und Alt aufgefordert, das jeweils aufgeführte Märchen zu erraten.

Nicht fehlen durften Getränke und Essen, wobei die Besucher am Stand des Türkischen Kulturvereins kulinarisch in das Märchen von 1001 Nacht entführt wurden. Mit dem Reinerlös unterstützt der Schulförderverein die Erziehungsarbeit an der Wolfhager Grundschule.