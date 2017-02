Umbau des Bahnhofs Wolfhagen: Islam-Verband Ditib als zentrales Thema

Stellte sich in Wolfhagen den Kritikern: Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga (Mitte) mit Architekt Claus-Peter Müller (rechts) und dem Vorsitzenden des Türkischen Kulturvereins, Nyiazi Karahan.

Wolfhagen. Die Erwartung, Hintergründe zum Umbau des ehemaligen Wolfhager Bahnhofsgebäudes in ein türkisches Kulturzentrum zu erhalten, lockte viele zum Infoabend.

Der Saal der Stadthalle war am Mittwochabend proppevoll, wohl auch, weil die Anwesenheit von Bekir Alboga angekündigt war. Der Islamwissenschaftler ist Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib, die in jüngster Vergangenheit dadurch aufgefallen war, weil Mitglieder im Internet gegen Juden und Christen hetzten und von ihr eingesetzte Imame Informationen über Anhänger des Predigers Gülen nach Ankara übermittelt hatten. Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind.

Ditib ist inzwischen im Grundbuch als Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes eingetragen, gekauft hatte die Immobilie zuvor der Türkische Kulturverein Wolfhagen. Der werde zwar uneingeschränkter Nutzer des entstehenden Kulturzentrums sein, erfuhren die Besucher in der Stadthalle, und, obwohl nicht mehr Eigentümer, die geschätzten Umbaukosten von gut 1,3 Millionen Euro allein zu stemmen haben.

Aus dem Förderprogramm Aktive Kernbereiche von Land und Bund wird es einen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro geben, die Stadt ist mit einem Eigenanteil in Höhe von 69.750 Euro beteiligt. Steuergeld, das letztlich dem Eigentümer des Gebäudes, der Ditib, zugute komme, gegen die die Staatsanwaltschaft wegen der Spitzelaffäre ermittele und die der verlängerte Arm des türkischen Präsidenten Erdogan sei, hielten Kritiker am Mittwochabend Generalsekretär Alboga vor.

Der gab sich alle Mühe, seinen Verband, der in Deutschland Dachverband für gut 1000 türkische Kultur- und Moscheenvereine ist, als politisch neutral und uneingeschränkt dem deutschen Grundgesetz verpflichtet darzustellen.