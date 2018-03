Einige Fußballspiele bereits abgesagt: Plätze nicht bespielbar

Hofgeismar/Wolfhagen. Aufgrund unbespielbarer Plätze werden auch an diesem Wochenende nicht alle angesetzten Fußballspiele ausgetragen. Einige wurden bereits abgesagt.

Nicht stattfinden wird demnach in der Kreisoberliga am Sonntag die Begegnung von Ellbetal gegen Zierenberg. In der B-Liga wurde das Spiel der TSG Hofgeismar gegen Obermeiser/Westuffeln II gestrichen und die Frauen von Calden werden am Samstag ihr Heimspiel in der Regionalliga gegen Großenenglis ebenfalls nicht austragen.

Die übrigen Vereine hoffen noch, dass die Plätze am Wochenende bespielbar sein werden. Durch die Spielausfälle in den vergangenen Wochen ist das Nachholprogramm inzwischen so dicht, dass manche Vereine kaum nochs Ausweichtermine bis zum Saisonende Ende Mai zur Verfügung haben.

Rubriklistenbild: © Fischer/nh