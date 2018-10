Unentschieden in Altenstädt

Hofgeismar/Wolfhagen. Nichts anbrennen ließ das Führungsduo der Fußball-Kreisliga B. Tabellenführer Hofgeismar setzte sich gegen den Lokalrivalen Hümme mit 3:0 durch. Die punktgleiche SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha behielt gegen Reinhardshagen II mit 2:0 die Nase vorne. Weiter oben mischt auch der SV Ehlen mit, der bei Kickers Wolfhagen ein 1:1 erreichte. Dagegen verlor Weidelsburg II mit einem 1:1 gegen Ersen II erneut etwas Boden.

Jubel bei der Dörnberger Dritten, die mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Balhorn II ihren zweiten Saisonsieg einfuhr.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Reinhardshagen II 2:0 (1:0).Die Erpetalvereinigten benötigten einen langen Anlauf, um die volle Ernte einzufahren. Nach dem Führungstor von Jan Holzhauer (28.) nach feiner Vorarbeit von Daniel Saur machte erst in der Schlussphase Dennis Weide (81.) mit dem 2:0 den Deckel endgültig drauf.

Der Sieg der Hausherren in einer von beiden Mannschaften gut geführten Partie hätte den Chancen nach auch noch höher ausfallen können.

Weidelsburg II - Ersen II 1:1 (1:0). Die Platzherren erwischten einen Blitzstart, sie gingen bereits in der zweiten Spielminute durch Meik Amelung in Führung. Doch danach entwickelte sich auf der Altenstädter Hardt ein packender Schlagabtausch mit ständig wechselnden Tor- und Strafraumszenen. Den nicht unverdienten Ausgleich erzielte Denis Sinanovic (58.).

Zierenberg II - Holzhausen II 3:1 (1:0).Die Gastgeber setzten zwar über weite Strecken die Akzente, doch es reichte lediglich zur frühen Führung durch Stefan Rusche (6.). Holzhausen schöpfte neue Hoffnung, als David Matokovic (59.) zum 1:1-Gleichstand traf, die aber erneut Stefan Rusche (68.) und Fabian Wielich (79.) mit ihren Toren wie eine Seifenblase zerplatzen ließ.

Dörnberg III - Balhorn II 3:1 (2:1). Nach einer längeren Durststrecke konnten die Dörnberger endlich wieder einmal den Siegerjubel anstimmen. Dabei begann es gar nicht optimal für sie, sorgte Laurin Kitta (10.) mit einem Eigentor doch für die Gästeführung. Im direkten Gegenzug glich Tobias Noll (11.) aus und Tim Wolf (38.) drehte mit dem 2:1 den Spieß noch vor der Pause um. Niklas Witt (75. sorgte für das verdiente 3:1.

TSG Hofgeismar - Hümme 3:0 (2:0). Nach zwölf Minuten erzielte Qendrim Barbatovci das 1:0 und von da an lief das Spiel beim Tabellenführer. Nach einem Foul an Ismail Yildiz im Strafraum erhöhte Jens Brand per Strafstoß auf 2:0 (30.). Nach dem Seitenwechsel war die TSG nicht mehr so zielstrebig, aber der Sieg war dennoch nie gefährdet, denn vom TSV kam wenig in der Offensive. Den 3:0-Endstand markierte Armend Barbatovci nach einer Stunde.

Ostheim/Zwergen/Liebenau - Elbetal II 3:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Halbzeit mit einem leichten Chancenplus für die Gastgeber konnten sich die Liebenauer Vereinigten nach der Pause besser in Szene setzen und nutzten jetzt auch ihre Torchancen. Florian Rödiger erzielte in der 51. Minute das 1:0, dem ließ Florian Rulff nur vier Minuten später den zweiten Treffer folgen. Jannik Platte verkürzte in der 80. Minute zum 1:2 und Rafael Cebulla machte mit dem 3:1 nach 86 Minuten alles klar.

Kickers Wolfhagen - Ehlen 1:1 (1:1). Im Duell der Verfolger sorgte Dennis Plaza Herrera (10.) früh für die Gästeführung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Can Karahan (42.) der Ausgleich. (zyh/zih)