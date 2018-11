81-Jähriger bei Unfall an der B 450 bei Wolfhagen schwer verletzt: Strecke gesperrt

Beinahe ungebremst auf einen Kleinlaster aufgefahren: Der 81-jährige Fahrer des Golfs wurde bei einem Unfall auf der B 450 schwer verletzt und in eine Kasseler Klinik eingeliefert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 450 wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 81-jähriger Mann aus Nothfelden schwer verletzt. Die Strecke ist derzeit noch gesperrt.

Laut Polizei ist der Mann mit seinem Golf beinahe ungebremst in einen vor einer roten Baustellenampel stehenden Kleinlaster gefahren. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Der Golffahrer wurde mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung am Unfallort in eine Kasseler Klinik eingeliefert. Der Verkehr auf Bundesstraße verläuft zurzeit einspurig, weil an der Strecke gebaut wird.

Die Feuerwehr Wolfhagen rückte zum Unfallort aus und sperrte bereits an der Ampelkreuzung in der Stadtmitte die Fahrbahn. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu Verzögerungen.

Die B450 ist bei Wolfhagen gesperrt