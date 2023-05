Unter Alkoholeinfluss überholt: 27-jähriger Fahrer verursacht Unfall auf B251 bei Istha

Von: Norbert Müller

Totalschaden: Der VW Golf, in dem die 91-Jährige als Beifahrerin gesessen hatte, wurde beim Zusammenstoß am stärksten beschädigt. © Feuerwehr Wolfhagen/NH

Bei einem schweren Unfall Montag kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 251 bei Istha wurde eine 91-jährige Frau verletzt. Die Strecke blieb zwei Stunden lang gesperrt.

Istha/Burghasungen – Eine 91-jährige Verletzte und rund 60 000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich kurz nach Mitternacht am Montag ereignete.

Laut Polizeibericht befuhr gegen 0.05 Uhr ein 62-Jähriger aus Bad Emstal mit seinem VW Golf die Bundesstraße 251 bei Istha in Richtung Oelshausen. Hinter ihm war in gleicher Richtung ein 27-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Audi A 5 unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes an der B 251 verringerte der Bad Emstaler die Geschwindigkeit seines Autos, um nach links nach Istha in die Kasseler Straße abzubiegen.

Der Kasseler habe, so Sprecher Karsten Turski von der Polizeistation Wolfhagen, habe dann zu spät bemerkt, dass der vor ihm Fahrende abbiegen will, „und dann hat’s geknallt“, so der Beamte weiter. Durch den Zusammenstoß wurde die 91-jährige Mitfahrerin des Bad Emstalers verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Seniorin zur weiteren Untersuchung in die Wolfhager Klinik gebracht, wo sie dann auch stationär aufgenommen wurde. Die beiden Fahrer blieben dagegen unverletzt.

Der 27-jähriger Unfallverursacher wurde von den Polizeibeamten zunächst mit auf die Wache genommen, ein Atemtest hatte ergeben, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich dann zur Bestimmung des genauen Wertes noch einer Blutentnahme unterziehen.

Nach einer Schätzung der am Unfallort eingesetzten Beamten entstand am Golf ein Schaden in Höhe von rund 40 000 Euro und am Audi von etwa 20 000 Euro.

Der Rettungsdienst, der von der Leitstelle zunächst allein zur Unfallstelle beordert worden war, alarmierte aufgrund der Lage am Unfallort die Feuerwehr nach, so Wolfhagens Stadtbrandinspektor Sebastian Swoboda. Er rückte mit 28 Einsatzkräften der Kernstadtwehr sowie der Wehren aus Istha und Bründersen an.

Man habe dann die Unfallstelle ausgeleuchtet, die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Außerdem kümmerten sich die Feuerwehrleute um die Absperrung der Straße. Laut Einsatzleiter Swoboda war die Bundesstraße in diesem Bereich gut zwei Stunden bis zum Abtransport der beiden demolierten Autos komplett gesperrt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich nach Auskunft von Polizeisprecher Karsten Turski am Maifeiertag gegen 10.30 Uhr – wieder auf der Bundesstraße 251. Laut Polizeibericht befuhr zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger Wolfhager mit seinem BMW die Bundesstraße von Oelshausen in Richtung Ehlen.

In Höhe der Autobahnabfahrt bei Burghasungen kam es dann zum Unfall: Eine 47 Jahre alte Frau aus den Niederlanden fuhr mit ihrem Kia von der A44 ab und auf die B 251 in Richtung Ehlen. Dabei beachtete sie nicht den vorfahrtsberechtigten BMW des Wolfhagers. Beide Autos kollidierten.

Dabei zog sich die Niederländerin laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu, die im Rettungswagen ambulant behandelt wurden.

Den Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen gab Polizeisprecher Turski mit zusammen rund 15 000 Euro an. (nom)