Unternehmen Goldstein und Stadt Wolfhagen streiten um Abwasserentsorgung

Das im Niederelsunger Gewerbegebiet ansässige Unternehmen Goldstein darf sein gereinigtes Abwasser nicht in das Wolfhager Abwassernetz einleiten. Droht nun der Ruin?

Im Unternehmen Goldstein werden Schweinezungen gepökelt und gekocht. Deshalb kann das Abwasser nicht einfach in die Kläranlage eingeleitet werden, eine Vorreinigung beziehungsweise Fettabscheidung ist dafür erforderlich.

Das sollte nun auch geschehen, denn aktuell wird das Fett aus dem Produktionswasser gefiltert und per Lkw in Biogasanlagen gebracht, das Reinigungswasser wird per Druckleitung über das Hiddeser Feld in der Volkmarser Kläranlage eingeleitet.

Das Unternehmen Flocodon aus Hannover hatte bereits vor zwei Jahren eine Aufbereitungsanlage für das Werk Goldstein geplant. Dafür war die Wi-Bank bereit, Fördergeld zu zahlen. Auch im Hessischen Wirtschaftsministerium wird das Förderprojekt befürwortet.

Stadt erkannte Antrag des Unternehmens nicht an

Doch die Stadt Wolfhagen hat im Jahr 2017 einen Antrag auf Einleitung vorbehandelten Abwassers des fleischverarbeiteten Betriebes in das städtische Abwassernetz der Stadt Wolfhagen nicht als solchen erkannt. Daraufhin hat das Unternehmen die Stadt wegen Untätigkeit verklagt. Mediations- und Schlichtungstermine wurden von Seiten der Stadt nicht wahrgenommen und das ganze Projekt zögerte sich hinaus.

Wertvolle Zeit verstrich, in der auch das Fördergeld abgerufen werden sollte. Immer wieder wurden dazu Termine verschoben.

Während Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Schaake argumentierte „wir haben eine Abwassersatzung an die wir uns halten müssen“, konterte Martina Goldstein „die ist uns bekannt, diese Diskussion führen wir seit mehr als einem Jahr“. Christina Quaß, eine der Flocodon-Geschäftsführerinnen, bekräftigte: „Wir wollen eine gemeinsame Lösung. Mir geht nach über einem Jahr aber das Verständnis verloren.“

Klaus Wenzel, zuständig bei der Stadt Wolfhagen für Umwelt und Tiefbau, erklärte noch im Dezember des vergangenen Jahres, dass das Wasser nicht dem häuslichen Abwasser entspreche und Industriewasser anders bewertet werde. Die Abwassersatzung der Stadt Wolfhagen enthält praktisch keine Werte für gewerbliche Indirekteinleiter, wie die Goldsteins.

Aufbereitungsanlage erfülle vorgeschriebene Werte

Das Unternehmen Flocodon hat die 720.000 Euro teure Aufbereitungsanlage so konzipiert, dass geforderte Einleitungswerte nach Werten der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall eingehalten werden. Doch immer wieder gab es Einwände von Seiten der Stadt, immer wieder wurden Gutachten angefordert und auch geliefert.

„Es kommt einfach nichts zu Stande“, sagte Dr. Dr. Michael Langerfeldt, einer der Geschäftsführer des Unternehmens Flocodon, eine Outsourcing Gesellschaft für Energie- und Betriebskostenmanagement. Diese offensichtliche Hinhaltetaktik sei ihm ein Rätsel. Das Unternehmen Goldstein wolle in die Zukunft investieren. Nun stehe eher der Ruin bevor.

Ende Dezember 2018 hieß es dann, dass die Stadt Wolfhagen die Einleitung des Abwassers über das Kanalnetz Hiddeser Feld in die Kläranlage Volkmarsen nicht genehmigen würde.

Eine Einleitungsgenehmigung wurde letztlich von der Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Kassel, abgelehnt. Für Michael Langerfeldt ist das völlig unverständlich: „Die Einleitungswerte für nichthäusliche Abwässer in kommunale Kanalisationen werden in der von uns geplanten Anlage eingehalten.“

Rechtsstreit um die Abwasserentsorgung

Das sagt Michael Conrad, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Kassel:

Die Position des Regierungspräsidiums als oberer Umweltbehörde bedeutet: Ein Betrieb hat seine Abwässer in der Kommune zu entsorgen, in der sein Abwasser entsteht, und die Kommune hat das Abwasser dieses Betriebes in ihrer Kläranlage aufzubereiten.

Es bestehen mithin Obliegenheiten auf beiden Seiten in Form des Anschluss- und Benutzungszwanges sowie der Abwasserbeseitigungspflicht. Diese beiderseitige Pflicht ist die Anschlusspflicht. Die Verursacher entrichten dafür Gebühren, die der Entsorger festgesetzt hat.

Derzeit gibt es aber einen Rechtsstreit um die Frage, wie die künftige Abwasserentsorgung der Firma Goldstein erfolgen soll. Bis in diesem Rechtsstreit eine Entscheidung gefallen ist, wird die Verwaltung, also das Regierungspräsidium, kein Angaben machen, die über die allgemeinen Aussagen hinausgehen.