Vereine präsentieren sich beim Sport- und Spielfest in der Pommernanlage

Spiele und sportliche Mitmachangebote erwarten die Besucher am 17. und 18. August beim ersten integrativen Sport- und Spielfest auf dem Sportplatz der Pommernanlage in Wolfhagen.

Zahlreiche Vereine aus der Region nehmen an der Veranstaltung teil. Von American Football über Speedminton bis Zumba können die Besucher an dem Wochenende verschiedene Sportarten ausprobieren.

Los geht es an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr.

Programm am Samstag

Der Samstag steht im Zeichen des Mannschaftssports. Unter anderem präsentiert die neu gegründete Cricket-Mannschaft aus Wolfhagen sich und ihren Sport. Das in Deutschland noch recht unbekannte Schlagball-Spiel ist in Indien und Pakistan der Nationalsport. Nun gibt es ihn auch in Wolfhagen.

Ebenfalls am Samstag findet der 6. Integrationscup des Ausländerbeirates statt. Bei diesem können Familien und Freunde eine Mannschaft stellen und als menschliche Kickerfiguren gegeneinander antreten. Gruppen können sich bis 12. August anmelden (siehe Info-Kasten).

Programm am Sonntag

Der Sonntag ist „Tag der Familie“. Ab 11 Uhr warten „Herr Müller und seine Gitarre mit Band“ auf die jungen Besucher. Zusätzlich zu den sportlichen Stationen gibt es rund um den Sportplatz ein Programm aus Kinderschminken, Malen und Ballontiere basteln. Eine große Hüpfburg lädt zum Toben ein. Auch kulinarisch erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot.

Unter anderem werden Bewohner der nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft landestypische Speisen zubereiten.

Das Sport- und Spielfest wird von der Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfhagen, der Sportkreis Region Kassel, der VHS Region Kassel und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck veranstaltet.

Vereine, die noch am Sport- und Spielfest teilnehmen wollen, können sich im Organisationsbüro melden. Ansprechpartnerin ist Verena Maschke von der Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen (Telefon: 0561-7390340, Mail: kassel@sport-erlebnisse.de).

Mitmachen beim Live-Kicker-Turnier

Teilnehmer aus aller Welt treffen sich beim Integrationscup 2019. Start des Live-Kicker-Turniers ist am Sonntag, 17. August, um 11 Uhr auf dem Sportplatz der Pommernanlage in Wolfhagen. Wie bei einem Tisch-Kicker stehen sich beim Live-Kicker die Mannschaften – dabei jedoch mit echten Menschen– gegenüber und versuchen, den Ball ins Tor zu schießen. Auf die Sieger wartet ein Pokal. Noch können sich Teams mit mindestens sechs Spielern anmelden. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Christien-Madeleine Borschel, unter 0561 – 1003 1329 oder per Mail an: christien-madeleine-borschel@landkreiskassel.de. Anmeldeschluss ist am 12. August.