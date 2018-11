Versorgungsengpass beim Sprit auch im Wolfhager Land befürchtet

Wolfhager Land. An vielen Tankstellen wird derzeit als Folge des Hitzesommers der Sprit knapp: Hintergrund ist der Niedrigwasserstand des Rheins, der dafür sorgt, dass die Transportkette durcheinandergerät.

"In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur halb soviel oder weniger Benzin und Diesel transportieren können“, so ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral in Bochum.

An den Tankstellen im Wolfhager Land gibt es bisher noch keine Versorgungsengpässe. „Aber wir sind derzeit sehr am Rudern, um die Versorgung zu sichern“, sagt eine Sprecherin der Calpam Mineralöl GmbH, die eine Tankstelle in Naumburg betreibt. „Wir können derzeit keine kontinuierliche Versorgung zusichern“, so die Sprecherin.

„Bisher ist es gut gegangen“, sagt Iris Schwenke von der Esso-Tankstelle in Wolfhagen. In der Branche gebe es ja immer mal Engpässe, auch vor den Transportproblemen durch Niedrigwasser. Diesmal komme noch ein weiteres Problem hinzu. „Die Explosion in einer Raffinerie im bayerischen Vohburg an der Donau“, so Schwenke.

Alle Sorten Sprit sind bisher auch noch bei der Shell-Tankstelle in Habichtswald und der Star-Tankstelle in Zierenberg zu haben. Außerhalb des Altkreises sah es in den vergangenen Tagen durchaus kritischer aus. Einzelne Tankstellen seien leergelaufen und hätten den Verkauf von Benzin und Diesel zeitweise einstellen müssen, so Stephan Ziegler, Geschäftsführer des Bundesverbandes Freier Tankstellen.

Eine durchgreifende Entspannung bei der Versorgung mit Sprit werde es nur bei steigenden Wasserständen geben. Vorher sei auch wegen der derzeit deutlichen höheren Transportkosten kaum mit einem Rückgang der Preise zu rechnen, so Ziegler weiter.

