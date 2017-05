Viehmarkt Wolfhagen 2017: Das Programm und die Fahrgeschäfte

Wolfhagen. Karussells, hoch wie der Wolfhager Kirchturm: Das erwartet die Besucher beim Viehmarkt in Wolfhagen. Zwei Fahrgeschäfte toppen mit ihrer Höhe von 40 Metern alles bisher Dagewesene.

Das große Fest im Landkreis Kassel erstreckt sich in der Zeit vom 13. bis 16. Juli 2017.

Dem Viehmarktsbeauftragten Andreas Schmidhuber ist die Freude über seine Glücksgriffe anzumerken: „Wir haben in diesem Jahr nicht nur das größte Riesenrad, das je auf der Liemecke gestanden hat, sondern mit dem Fahrgeschäft Propeller noch eine Deutschlandpremiere.“

Weil der Inhaber auf der Durchreise an der Stadt vorbeikomme, könnten die Wolfhager das unvorstellbare Fluggefühl erleben, meint Schmidhuber.

Viehmarkt Wolfhagen 2017: Das Programm

Am Donnerstag, 13. Juli, eröffnet der Markt bereits um 17 Uhr, ab 18.30 Uhr gibt es ein Platzkonzert und den Freibieranstich auf dem Marktplatz. Offizielle Eröffnung ist um 20 Uhr im Festzelt. Schmidhuber hat für den Abend die Band Live Sensation engagiert.

Im vergangenen Jahr war der Familientag mit vergünstigten Karussell-Preisen verlängert worden. Das habe sich bewährt. Auch in diesem Jahr gilt der Rabatt am Freitag, 14. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Frühaufsteher können ab 8 Uhr an diesem Tag den Viehauftrieb miterleben. Zu sehen sind bis zum Mittag Stuten, Rindvieh, Schafe und Ziegen.

Der Seniorennachmittag beginnt um 14.30 Uhr. Zu Gast sind die Wirtshausmusikanten und der Männerchor des TSV Elbenberg. Abends spielt im Zelt erneut Live Sensation.

„Helden unserer Kindheit“ ist das Motto des diesjährigen Festumzuges, der sich am Samstag, 15. Juli, durch die Straßen der Stadt bewegt. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, kann ein Anmeldeformular auf der Facebook-Seite des Viehmarktes herunterladen.

Am Samstagabend spielt im Festzelt die Band „Bamberger“. Sie begleitet auch den Frühschoppen musikalisch, der am nächsten Tag, Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr im Festzelt startet. Der Hauptgewinner des Mitsubishi Space Star wird um 20 Uhr bekannt gegeben. Viehmarktslose können noch am Samstag bis 23 Uhr gekauft werden. Der Viehmarkt endet wie immer mit dem großen Höhenfeuerwerk ab 23 Uhr am Sonntag.

Das ausführliche Programm zum Viehmarkt in Wolfhagen steht auch als pdf im Internet zur Verfügung.

Kontakt: Andreas Schmidhuber, Tel. 05692/602-130.