Viel Lob vom Gegner

Immer eng am Mann: Kreisligist FSV Wolfhagen - im Bild Patrick Schreiner (links) - bot im Pokalspiel gegen den Hessenligisten FSV Frankfurt eine kämpferisch starke Leistung.

Wolfhagen. Die A-Junioren des FSV Wolfhagen haben das Achtelfinalspiel im Fußball-Hessenpokal gegen den FSV Frankfurt verloren. Knapp 600 Zuschauer sahen ein 0:2 (0:0). Es war die erste Niederlage des Kreisligisten nach fast eineinhalb Jahren. „Diese Niederlage fühlt sich eher wie ein Sieg an“, meinte Mario Elsasser. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat läuferisch und kämpferisch voll überzeugt“, war der FSV-Trainer mit der Leistung seiner Spieler sehr zufrieden.

Lob auch von der Gegenseite. „Das haben die Wolfhager wirklich sehr gut gemacht, Kompliment. Die Mannschaft wird ganz sicher Meister“, sagte Hakan Sünal, Trainer des Hessenliga-Tabellenführers. „Die Spielkontrolle war zwar klar auf unserer Seite, doch Wolfhagen hat sehr gut dagegen gehalten“, so Sünal, der auch von der Organisation sehr angetan war. „Wir sind sehr herzlich empfangen und besten versorgt worden.“

Chance nach Konter

Die einzige Chance für den Kreisligisten hatte Can Karahan. In der 38. Minute eilte der Stürmer nach einem Konter auf FSV-Torwart Mvogo Mballa zu, der Ball aber strich knapp am Pfosten vorbei. „Ein Gegenspieler hat Grätsche gerufen, da war ich ein wenig irritiert. Daher war mein Schuss leider etwas zu ungenau.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen die favorisierten Frankfurter bereits mit 2:0 vorn. Cem Barlik (24., 32.) hatte doppelt getroffen.

Auch nach dem Seitenwechel wurden die vielen Zuschauer zum zwölften Mann. Lautstark feuerten die FSV-Fans den kämpferisch starken Underdog an, der im zweiten Abschnitt ohne Gegentor blieb.