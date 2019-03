Viesebecker Feuerwehr vergab seltene Ehrung für langjährige Treue

Viesebeck - Die Viesebecker Feuerwehr hatte zur Jahreshauptversammlung in der Bürgerbegegnungsstätte geladen. Karl Markus wurde für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Zum Bedauern des Feuerwehrvorstandes fanden wenige Mitglieder des Feuerwehrvereins den Weg in die Bürgerbegegnungsstätte zur Jahreshauptversammlung der Viesebecker Feuerwehr.

Dennoch gab es viel Gutes zu berichten. Vorsitzender Alexander Rode ließ in seinem Bericht das Jahr noch einmal Revue passieren und zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Er konnte sich auch über die kontinuierliche Arbeit der Jugendfeuerwehr freuen und hofft auf weiteren Zuwachs, da die Feuerwehr in Viesebeck der einzige Verein mit organisierter Jugendarbeit ist.

Zufrieden war die Versammlung auch mit dem Finanzergebnis nach dem Bericht des Kassierers Tobias Markus, sodass der Vorstand entlastet wurde. Eine positive Rückmeldung gab es auch von Jugendfeuerwehrwart Rainer Schacht aus der Jugendfeuerwehr.

Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren

Für die Einsatzabteilung sprach Wehrführer Michael Boos ein großes Lob aus, gleichzeitig appellierte er an die Einsatzkräfte, sich auch weiterhin in Lehrgängen und Seminaren weiterzubilden. Dies wurde auch vom stellvertretenden Stadtbrandinspektor Matthias Müller in seinem Grußwort unterstützt. Neu in den Verein aufgenommen wurde Hanna Rode, die auch bald von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechselt.

Geehrt wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue: Horst Kühnackl und Thomas Schaake für 25 Jahre, Jürgen Gerhardt, Erich Herbold und Hartmut Scheuermann für 40 Jahre, Hans-Werner Leffringhausen für 50 Jahre und Ludwig Kuhaupt sowie Wilhelm Scheuermann für 70 Jahre.

Mittlerweile zum zweiten Mal gab es eine ganz besondere Ehrung. Karl Markus wurde für 75 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Viesebeck mit einem Präsentkorb und einer besonderen Urkunde geehrt. Markus war 20 Jahre Kassierer und 32 Jahre für die Hydrantenkontrolle zuständig.

Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Michael Boos mit der Plakette in Bronze ausgezeichnet.