Wandern und schlemmen: Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald lädt zu Erlebniswanderungen

Von: Norbert Müller

Teilen

Weiter Blick vom Hohen Steiger bei Volkmarsen, Etappenziel der ersten Tour. © Lisa Thill-Möller/Naturpark/nh

Zwölf Wanderungen sind bis Oktober geplant. Ab Samstag, dem 29. April, können Freunde des Wanderns nicht nur schöne Aussichten genießen, sondern sich auch an kulinarischen Leckerbissen erfreuen.

Wolfhager Land – Ungeduldig wartete Claudia Thöne gestern auf das druckfrische Faltblatt mit dem prallen Wanderangebot der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Naturpark Habichtswald. Die Mitarbeiterin der Naumburger Stadtverwaltung hat federführend mit Ingo Seifert-Rösing von der Stadt Gudensberg und dem Team der TAG das Programm mit den Erlebniswanderungen für dieses Jahr erstellt.

„Das Besondere ist, dass wir Kultur und Genuss auf den Weg bringen möchten am Habichtswaldsteig und den Extratouren“, sagt die Touristikerin. In dieser Form sei das so das erste Mal, wenn auch die Emstaler Höhe mit ihrer Vesperkiste da schon der Wegbereiter gewesen sei.

Zum Konzept gehöre, dass man regionale Betriebe gewinne, die den Wanderern an den Rastplätzen des 85 Kilometer langen Premiumwanderwegs und seinen neun Extratouren etwas Außergewöhnliches anbieten. Und dabei, so Thöne, passe man das Angebot aus dem Bereich Kultur und Genuss auch möglichst immer an die jeweilige Jahreszeit an.

Zwölf besondere Wanderungen sind bis zum Oktober im Angebot. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 29. April, statt. Dann lädt der Magistrat der Stadt Volkmarsen in Kooperation mit der Gemeinde Breuna zu einer dreistündigen, familiengerechten Wanderung ein. Dabei kann die Natur mit allen Sinnen erlebt werden. Zum Abschluss gibt es einen Imbiss an der Steigerhütte.

Genuss mit regionalen Produkten: Bei den Erlebniswanderungen auf dem Habichtswaldsteig kommen die Wanderer auch kulinarisch auf ihre Kosten. © Paavo Blofield/Naturpark Habichtswald/nh

Gut möglich, dass so mancher mit knurrendem Magen unterwegs sein wird, denn es geht auch zu einem größeren Bärlauch-Vorkommen, dessen Duft ganz sicher mächtig Appetit machen wird.

Auch im Mai kann man auf kulinarischer Wanderschaft mit allen Sinnen genießen. Am 6. Mai treffen sich die Wanderer in Waldeck-Netze und bewegen sich anschließend nicht nur auf geschichtsträchtigem Terrain mit einer Stippvisite im Kloster Marienthal. Unterwegs zum Sengelsberg mit seinem großartigen Fernblick geht es vorbei an blühenden Obstbäumen. Auch hier gibt es für die Teilnehmer eine köstliche Auswahl regionaler Spezialitäten.

Den Muttertag (14. Mai) kann man auch an der frischen Luft verbringen. „Mama, ich schenk Dir eine Geschichte“, ist die Tour ab dem Wanderparkplatz Erzeberg bei Bad Emstal-Sand überschrieben. „Die Seele zum Baumeln bringt Jörg Dreismann von der Theaterscheune Elmshagen mit seinen Geschichten aus der Region“, wird versprochen. Und: Auf halber Strecke gibt es hausgemachten Kuchen von der Koch- und Backstube Degenhardt aus Balhorn, inklusive frischem Kaffee.

Ebenfalls in Bad Emstal, am Parkhotel der Emstaler Höhe, startet am Freitag, 2. Juni, die Soko Habichtswald auf der Suche nach einem Mordopfer am Habichtswaldsteig. Zur kriminalistischen Wanderung gehört natürlich auch ein stärkender Imbiss.

Wen wundert es, wenn es in der Heimat der Brüder Grimm dann auch „Tischlein deck dich“ heißt? Am 10. Juni steht diese Märchenwanderung voller Gaumenfreuden auf dem Programm. Hinauf geht’s zum Herkules. Auf dem Milchschafhof werden dann auch Käse-Spezialitäten gekostet.

Wie gut Wildkräuter und edle Schokolade zusammenpassen, werden die Teilnehmer einer Wanderung erfahren, die am 17. Juni am Naturparkzentrum Habichtswald am Dörnberg beginnt. Es soll ein Tag mit ganz neuen Aromen und Geschmackserlebnissen werden. Wiederholt wird die Tour am 10. September.

Ein Honig-Imbiss sowie ein Drei-Gänge-Menü aus Landgarnele, Bio-Rindfleisch und Honig erwartet die Wanderer am 24. Juni auf einem Teilstück der Extratour H5. Start ist am Wanderparkplatz Altenburg bei Niedenstein.

Wandern, Wein und Worte finden am 11. August bei Breuna-Oberlistingen zusammen. Beim kulinarisch-lyrischen Abendspaziergang zu den Himmelsliegen gibt es zur Lyrik an der Grillhütte Oberlistingen Schweizer Raclettekartoffeln, Käse und den passenden Wein.

Gleich zwei Wanderungen sind am 23. September im Angebot. Hobby-Detektive können sich auf die Suche nach dem verschwundenen Keltenschatz begeben. Los geht es am Altenburg- und Stadtmuseum Niedenstein. Wem der Sinn nach „Wandern, Wurscht und Whisky“ steht, der sollte das historische Rathaus in Zierenberg ansteuern. Von dort geht es zunächst auf eine gemütliche einstündige Runde auf den Habichtswaldsteig, danach wird im Rathaus schottischer Whisky verkostet, der sich blendend mit nordhessischer Ahler Wurscht auf frischem Brot verträgt.

Zum Abschluss des Wanderreigens lädt Ritter Reinhardt von Dalwigk, alias Thomas Hof, am 14. Oktober nach Naumburg, wo der Apfel im Mittelpunkt stehen wird. Vom Weingarten geht es zur Weidelsburg und weiter zum Hasenacker: Die Gäste werden Apfelkompositionen an wunderbaren Orten genießen.

Infos und Anmeldungen: TAG Naturpark Habichtswald in Naumburg, Tel.: 05625/7909-63, Mail: info@habichtswaldsteig.de und im Netz auf habichtswaldsteig.de.