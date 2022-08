Zugausfälle zwischen Kassel und Wolfhagen

Von: Bea Ricken

Die RT 4 fällt am kommenden Wochenende aus. © Thomas Thiele

Wegen Bauarbeiten fallen unter anderem zwischen Kassel und Wolfhagen Züge aus.

Wolfhager Land. Wegen Bauarbeiten entfällt die RegioTramlinie RT4 zwischen Kassel-Hauptbahnhof und Wolfhagen ganztägig von Freitag, 26. August, circa. 20.30 Uhr, bis Sonntag, 28. August (Betriebsschluss). Das teilt der NVV mit. Ab Montag, 29. August bis Freitag, 2. September, entfallen jeweils am frühen Morgen (bis maximal 6.30 Uhr) und bis Donnerstag, 1.

September, ab etwa 21 Uhr, die Züge der RT4 zwischen Wolfhagen, Zierenberg und Kassel Hauptbahnhof.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird eingerichtet. Die Haltestellen und Fahrzeiten der Busse im Schienenersatzverkehr weichen zum Teil von denen der RegioTramlinien ab.

Die Züge der Regionalzuglinie RB4 von Korbach über Wolfhagen nach Kassel und in der Gegenrichtung verkehren regulär.

Betroffen von den Zugausfällen ist auch die RT1 (Hofgeismar-Hümme/Kassel). Auch diese Linie entfällt ab Freitag, 26. August, circa 20.30 Uhr bis Sonntag, 28. August (Betriebsschluss). Ab Montag, 29. August bis Freitag, 2. September, entfallen jeweils am frühen Morgen (bis maximal 6.30 Uhr) und bis Donnerstag, 1. September, auch in den Abendstunden (ab etwa 21 Uhr) die Züge der RT1 zwischen Hofgeismar-Hümme und Kassel Hauptbahnhof. Am Freitag, 2. September entfallen ab etwa 20 Uhr bis Betriebsschluss die Fahrten der Linie RT1 zwischen Hofgeismar-Hümme und Grebenstein.

Der NVV empfiehlt seinen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die gewünschte Verbindung zu informieren: auf separaten Sonderinformationen in den Fahrzeugen beziehungsweise an den Stationen, auf nvv.de/fahrplanauskunft, in der NVV-App oder am gebührenfreien NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 (erreichbar täglich zwischen 5 und 22 Uhr, freitags und samstags bis 0 Uhr). Informationen zu baubedingten Fahrplanänderungen stellt der NVV zudem auch unter nvv.de/baustellen bereit. (Bea Ricken)