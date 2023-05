Wegen Sicherheitsbedenken: Umzug zum Viehmarkt wird ausgesetzt

Wolfhager Viehmarkt

Nach den coronabedingten Ausfällen findet er auch dieses Jahr nicht statt: Voraussichtlich zum letzten Mal findet der Umzug zum Wolfhager Viehmarkt auch dieses Jahr nicht statt.

Wolfhagen – Wieder kein Festumzug beim Wolfhager Viehmarkt. Die Nachricht, die sich in den vergangenen Tagen schon in Wolfhagen verbreitet hat, hat nun auch die Stadtverwaltung ganz offiziell bestätigt. Der Umzug werde in diesem Jahr voraussichtlich letztmalig ausgesetzt. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken, die sich kurzfristig nicht ausräumen ließen. Für das nächste Jahr sei man hingegen zuversichtlich, erneut einen bunten Zug aus Wagen und Fußgruppen organisieren zu können, heißt es aus dem Rathaus.

Der Umzug ist einer der Höhepunkte des Wolfhager Viehmarktes, zahlreiche Vereine, Institutionen und Gruppen beteiligen sich daran. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 fiel das fröhliche Spektakel coronabedingt aus, aber auch aus Gründen der Sicherheit. Die Amokfahrt beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen 2020 hatte zu höheren Auflagen für den Schutz der Bevölkerung geführt.



Im Austausch mit der Polizei sei man sich sehr schnell einig darüber gewesen, „dass der Festumzug in der herkömmlichen Form leider nicht mehr stattfinden kann“, sagt Wolfhagens Hauptamtsleiter Kai Liebig. Viele sicherheitstechnische Aspekte ließen einen Festumzug auf der bisherigen Streckenführung nicht mehr zu. Alle Straßen zwischen Teichberg und Liemecke abzusichern gegen Angriffe mit Fahrzeugen lasse sich finanziell nicht darstellen. Das würde laut Liebig „weit mehr als 50 000 Euro kosten“. Das ist das gleiche Argument, das Stadt und Polizei bereits 2022 angeführt hatten. Daraufhin wurde ein neues Konzept für den Umzug erarbeitet.



Im Frühjahr habe man eine Anregung aufgegriffen, den Weg der Gruppen zu verkürzen und den Umzug nur durch die Altstadt zu führen. Das soll die Sicherheit erhöhen und bezahlbar sein. Diese Idee und das darauf abgestimmte Konzept sollen erstmals beim Festumzug 2024 zum Tragen kommen. Es gebe detaillierte Vorstellungen, wie die Sicherheit für den Platz der Festumzugsaufstellung und der Streckenführung hergestellt werden kann, sagt Liebig.



Stadtverwaltung und Viehmarktskommission wollen bereits im Spätsommer Motive für den Festumzug 2024 erarbeiten und einen Aufruf zur Teilnahme an die Vereine, Interessengemeinschaften und Gewerbetreibenden starten. „Wir sind sehr zuversichtlich, auf diese Weise an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen zu können und viele Teilnehmende für den Festumzug 2024 gewinnen zu können“, so Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber. (Antje Thon)