Weltstar Anastacia rockt im kommenden Jahr das Wolfhager Kulturzelt

Wolfhagen. Den eigentlichen Kracher liefern die Organisatoren des Wolfhager Kulturzeltes mit Verspätung: Beim Festival 2018 wird sich ein Weltstar im Zelt die Ehre geben: Anastacia.

Die Sängerin aus den USA wird am Donnerstag, 14. Juni, ab 20 Uhr in Wolfhagen ihr neues Album „Evolution“ vorstellen. Ursprünglich war für diesen Termin Johannes Oerding vorgesehen. Der deutsche Singer-Songwriter war allerdings unter Vorbehalt genannt worden, die Bestätigung durch das Management stand noch aus.

Nun also präsentiert das Team um Wolfgang Frey eine internationale Zugnummer für das Festival im kommenden Jahr. Anastacia, die Frau mit der schwarzen Soul-Stimme, schafften ihren Durchbruch zu Beginn der 2000er-Jahre, sorgte international mit ihrem ersten Album für Furore. Mit ihrem Titel I’m Outta Love stürmte sie die Charts. Das dazugehörige Album erreichte unter anderem in Australien und verschiedenen Ländern Europas Platz eins. Das folgende Album Freak of Nature toppte den Erfolg des Vorgängers, kletterte beispielsweise in Deutschland ganz nach oben und lieferte unter anderem mit Paid My Dues und One Day In Your Life weitere Top-Ten-Hits.

Während die Künstlerin vor allem in Europa Erfolge feierte, blieb der Durchbruch in ihrer Heimat aus.

Karten für das Konzert von Anastacia am Donnerstag, 14. Juni, beim Festival im Wolfhager Stadtpark Teichwiesen gibt es ab sofort im Vorverkauf. Die Tickets kosten 49,40 Euro, an der Abendkasse 53 Euro. Damit sind die Eintrittskarten die teuersten im Kulturzelt-Programm 2018.

