Wegen Orkantief Sabine fällt die Schule in Wolfhagen aus

Wolfhager Land – Orkantief Sabine rollt auch auf den Landkreis Kassel zu. Aufgrund der Gefahrenlage fällt in der Wolfhager Wilhelm-Filchner-Schule am Montag der Unterricht aus. Dies teilt Kreissprecher Harald Kühlborn mit. „Wir empfehlen auch anderen Schulen im Landkreis Kassel diesem Beispiel zu folgen“, so Kühlborn gegenüber der HNA. Die Warnung vor der Extremwetterlage gelte in der Region von Sonntag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr.

Sabine soll erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Sicherheit draußen haben. Wer nicht unbedingt das Haus verlassen muss, sollte zuhause bleiben.

