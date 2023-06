WG mit 19 Mitbewohnern: Leben ohne Barrieren im Haus Wolfhagen

Von: Evelina Kern

Teilen

Gerne am Laptop: Bewohner Marc Beutel hält sich nach der Arbeit manchmal im Gemeinschaftsraum auf. © EVELINA Kern

Eine barrierefreie Gesellschaft scheint noch ein weiter entferntes Ziel zu sein. Jedoch nicht im Betreuten Wohnen im Haus Wolfhagen des Bathildisheim.

Wolfhagen – Die Erfahrung, mit anderen Personen in einer Wohnung oder einem Haus zu wohnen, machen viele junge Erwachsene. Doch Wohngemeinschaften mit einer Altersspanne von 20 bis 82 Jahren und mit bis zu 19 Bewohnerinnen und Bewohnern sind ungewöhnlich. Im Haus Wolfhagen gibt es sie. An der Worthstraße in Wolfhagen gelegen, ist die Einrichtung des Bathildisheim schon seit 2015 der Wohnort für Menschen mit einer schweren körperlichen Behinderung oder einer geistigen oder psychischen Erkrankung.

So auch für Marc Beutel. Bereits seit der Eröffnung nennt der 31-Jährige die Einrichtung sein Zuhause. Er lebe dort sehr gerne: „Manchmal ist es zwar etwas laut, aber so ist das halt“ – klassisches WG-Leben. Braucht Marc Beutel aber doch mal seine Ruhe, kann er sich in seine eigenen vier Wände zurückziehen.

Thorsten Poppke Haus Wolfhagen © Kern, Evelina

Denn die Bewohner sind in Einzelzimmern mit eigenem Bad untergebracht, sagt Einrichtungsleiter Thorsten Poppke. Auch wohnen einige von ihnen, die vermeintliche Alltäglichkeiten des Lebens selbst bewältigen können, in drei Apartments mit eigener Küchenecke und Waschmaschine zusammen. „Wir möchten hier die Verselbstständigung trainieren“, erklärt Poppke. Diese sei aber nicht immer möglich.

Die Apartments und Zimmer sind – mal mit bunten Kissen, mal mit Fußballbildern – je nach Vorliebe des jeweiligen Bewohners dekoriert. Den Tag verbringen die Bewohner aber meist gemeinsam: Im „Gestaltung des Tages“-Raum sitzen einige zusammen und spielen Gemeinschaftsspiele. Mühle erfreut sich laut Marc Beutel großer Beliebtheit.

Er selber sei aber nicht bei jeder Spielrunde dabei: Kommt Marc Beutel nachmittags nach der Arbeit nach Hause, begrüßt er alle Daheimgebliebenen im Gemeinschaftsraum. „Oft gehe ich dann aber in mein Zimmer an den Computer“, sagt er. Nach einem anstrengenden Arbeitstag auch verständlich: Denn zwei Jobs geht der junge Mann nach. In der Werkstatt Neu-Berich (Bad Arolsen) des Bathildisheim kümmert er sich um Montage und Verpackung. Außerdem arbeite er in einer IT-Abteilung des Bathildisheims und nehme Telefonate entgegen. Letztere Arbeit ist hinsichtlich Beutels Hobbys genau das Richtige für ihn: „Neuartige Technologie und AI (artifizielle Intelligenz) finde ich sehr spannend.“

Die Pandemie hatte auch das Haus Wolfhagen im Griff: Erst seit März bestehe keine Maskenpflicht mehr für die Beschäftigten, sagt Poppke. Die Pandemie hielt einige Herausforderungen bereit: Ausgerüstet mit Masken, Visieren und Kitteln bestritten sie dort ihren Arbeitsalltag – schließlich leben in der Einrichtung viele Risikopatientinnen und -patienten. Über die Pandemiezeit hinweg mussten zum Beispiel auch das Geschirr und die Wäsche besonders behandelt werden.

Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird auch hier einige Änderungen mit sich bringen: Am 1. Juli tritt das Gesetz in Kraft. Das Haus Wolfhagen habe Vorbereitungen für die Gesetzesänderung getroffen, sagt Poppke. Denn die Kostenzuteilung werde neu strukturiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verspricht mit dem BTHG Verbesserungen für Menschen mit Behinderung. So solle die Möglichkeit einer Lebensgestaltung nach den individuellen Wünschen betroffener Personen mehr in den Fokus geraten.

Mit dem Ende der Coronazeit eröffneten sich für die Bewohner viele Möglichkeiten: etwa das gemeinsame Eisessen. Miteinander eine Stracciatella-Kugel schlemmen, ist auch hier eine Abwechslung, die nach den Einschränkungen Spaß macht. Wenn man denn zur Eisdiele kommt: „In Wolfhagen ist nur blöd, dass es viel Kopfsteinpflaster gibt“, merkt Marc Beutel an. Mit dem Rollstuhl, auf den viele im Haus angewiesen sind, ist das schwierig. Die Barrierefreiheit sei vielerorts eingeschränkt, sagt Beutel. Im Herkules-Einkaufsmarkt sei nur eine Kasse breit genug für seinen Rollstuhl. „Wenn die geschlossen ist, kann ich mit meinem Rollstuhl an den Kassen nicht durchfahren.“

Solche Hindernisse, die den Alltag für viele erschweren, verschwinden mit dem BTHG nicht automatisch. Im Haus Wolfhagen gibt es diese Hürden jedoch nicht. Durch die zentrale Lage wird den Bewohnern die Inklusion ins Wolfhager Leben erleichtert. Damit eine gewisse Selbstständigkeit gewährleistet ist, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt. (Evelina Kern)