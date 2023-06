Willy Astor erntete Lachsalven in Wolfhager Stadthalle

Von: Ursula Neubauer

Kabarettist, Komponist und Komödiant: Willy Astor zog alle Register der Unterhaltung bei seinem Auftritt in der ausverkauften Wolfhager Stadthalle. © Ursula Neubauer

Nur die stickige Luft konnte Willy Astor kurz aus dem Konzept bringen. Ansonsten begeisterte der Star etwa 300 Zuschauer am Montag (12. Juni) in Wolfhagen.

Wolfhagen – Astor begeisterte mit lustigen Liedern, zungenbrecherischen Geschichten und Gitarrensoli in einem teils atemberaubenden Tempo.

Als Einstieg gab es ein kurzes prägnantes Lied und ein paar Späße über Wolfhagen „Es ist alles so flach hier, gehört ihr noch zu Hessen oder eher Norddeutschland“, fragt Willy Astor scherzend.

Protest vom Publikum und so kommt er kurzerhand runter von der Bühne und unterhält sich mit einigen Zuschauern. Damit ist das Eis endgültig gebrochen.

Wieder auf der Bühne erzählt der gebürtige Münchner aus seinem Leben: dass er gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbauer sei und deshalb sein Humor noch direkt vom Erzeuger käme. In jungen Jahren sei er mit einem Koffer nach Berlin. Anschließend gibt er einige Anekdoten aus dieser Zeit in einer Wohngemeinschaft zum Besten. Seinen Hang zum Worteverdrehen beweist er in dem Nachbarschaftslied, als er seine Nachbarin fragte: „Ham Sie ne Dill do?“ Willy Astor ist nicht umsonst Deutschlands bekanntester Silbenfischer. So ist seine Huldigung an den Buchstaben A eine köstliche Geschichte, in der Abraham und Bebraham ein Cebra ham und in der Folge alle Buchstaben des Alphabets unterbringen.

Überhaupt läuft der 63-Jährige immer zur Hochform auf, wenn er Geschichten wie aus einer Maschinenpistole herausschießt und dabei bekannte Schauspielernamen oder Rock- und Popinterpreten und Songs verarbeitet. Dabei legt er eine Geschwindigkeit an den Tag, dass die Zuschauer Mühe haben, mitzukommen. Der Bayer ist überhaupt sehr vielseitig und zeigt zur Überraschung des Publikums unerwartete Seiten. Seine halbstündige Zugabe nach dem offiziellen Programm war alleine schon den Abend wert. Zuerst gab es eine Kostprobe aus seinem neuen geplantem Programm, das die Zuschauer sehr anspricht, gefolgt von neuen Liedern, in denen Willy Astor seine ernste, nachdenkliche Seite zeigt. „An was ich glaube“ und „Einfach sein“ sind berührende Songs ohne politisches Statement. Bevor der Kabarettist, Komponist und Komödiant mit seiner letzten Darbietung fast alle beeindruckt und überrascht, erzählt er nochmal in gewohnt lustiger Manier, wie er eigentlich zum Gitarrespielen gekommen ist.

Als Jugendlicher habe er Akkordeon gespielt und damit nur Schrebergärtnerpaare beglücken können, während seine Freunde mit der Gitarre die jungen hübschen Mädchen anlockten.

Daraufhin habe er in Volkshochschulkursen das Gitarrenspiel erlernt. Wozu das geführt habe, zeigt er in seiner letzten Instrumentalnummer „Nautilus“. Das Publikum ist fasziniert und verabschiedet Willy Astor mit stehenden Ovationen und frenetischem Beifall.