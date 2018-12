Das Winterfestival lockt: „Happy Aua“ im Kulturladen

Im Winter, wenn die Zeit bis zum nächsten Kulturzelt in Wolfhagen noch lang ist, sorgt das Kleinkunst-Winterfestival im Kulturladen für beste Unterhaltung.

Das nächste Winterfestival öffnet am 1. Februar seine Tore und präsentiert dem Publikum eine Woche lang ein buntes Programm aus Musik, Comedy und Kabarett. Los geht es mit der A-cappella-Band Medlz aus Dresden. Die vier Frauen mit den starken Stimmen gastieren im Kulturladen mit ihrem neuen Programm „Heimspiel“.

Ausgesprochen süß geht es am nächsten Abend, am 2. Februar, weiter. Christina Rommel gibt eines ihrer Schokoladen-Konzerte, bei dem sie mit ihrer Band und einem Chocolatier, der seine leckeren Kreationen auf der Bühne zubereiten und auch zum Kosten anbieten wird. Der Kulturladen wird an diesem Abend in eine exklusive Schokoladen-Lounge verwandelt.

Der Kabarettist Uli Masuth beschäftigt sich am Sonntag dann unter anderem mit dem Klimaschutz, Managergehältern und auch der Deutschen Bahn. Der Titel seines aktuellem Programms: „Mein Leben als Ich“.

Schlagfertig und immer irre lustig – das ist Sascha Korf. Der Improvisationskünstler präsentiert in Wolfhagen sein Bühnenprogramm „Aus der Hüfte, fertig, los!“.

+ Immer in Bewegung: Der Comedian Sascha Korf präsentiert sein Programm „Aus der Hüfte, fertig, los!“ © Robert Maschke/nh

Christina Lux ist eine Lichtgestalt unter den modernen Songpoetinnen. Ihre Musik ist minimalistisch und doch berührend intensiv, ihr Gesang vielfältig und kraftvoll. Dazu hat sie auch noch Wurzeln ins Wolfhager Land. Am 5. Februar steht sie mit ihrem Programm „Leise Bilder“ auf der Wolfhager Bühne.

Schrill, schräg und gern etwas unter der Gürtellinie geht es am nächsten Abend weiter. Kay Ray, der Paradiesvogel des Kabaretts, fragt unverfroren: „Wonach sieht’s denn aus?“

+ Schriller Vogel: der Kabarettist Kay Ray. © Andreas Elstner/nh

Miss Allie ist ehrlich, frech, politisch, feministisch, mutig und trotzdem auch zart besaitet. Mal deutsch, mal englisch bringt sie am Donnerstag, 7. Februar, mit urkomischer und unvorhersehbarer Satire ihr Publikum zum Lachen, um es gleich darauf mit einer ernsten Botschaft zu Tränen zu rühren und zum Nachdenken anzuregen.

Den Abschluss der siebten Auflage des Kleinkunst-Winterfestivals macht am Freitag, 8. Februar, Hans Werner Olm. Er serviert in seinem Programm „Happy Aua“ eine besondere Auswahl altbewährter und neuer Rezepte „für die Bewältigung unserer verstrahlten Existenz“, wie es in einer Ankündigung für das Winterfestival heißt.

Tickets für die Veranstaltungen im Kulturladen gibt es in Wolfhagen in der HNA-Geschäftsstelle, in der Buchhandlung Mander, im Kulturbüro im Rathaus und im Kulturladen Wolfhagen. In Bad Arolsen sind Karten in der Buchhandlung Kirstein und im Touristikzentrum erhältlich, in Kassel beim HNA Kartenservice.