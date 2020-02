Wird Walter Lübcke Namenspate für Wilhelm-Filchner?

Wolfhagen – Die Wolfhager Wilhelm-Filchner-Schule soll zur Walter-Lübcke-Schule werden: Das wünschen sich die Schüler und erhalten dabei Unterstützung von Schulleitung, Lehrern und Eltern.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen aus der Elternschaft, die die Namensänderung für keine gute Idee halten. Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke aus Istha wurde im Juni vergangenen Jahres Opfer eines rechtsradikal motivierten Mordes.

Vorstöße, sich von dem Namen Wilhelm Filchner zu trennen, gab es schon 2010 vonseiten der Lehrer und 2016 waren es schon einmal Schüler, die für eine Umbenennung kämpften. Seinerzeit habe es sowohl an einer Mehrheit, als auch an einem passenden Namensgeber gehapert, sagt Schulleiter Ludger Brinkmann. Dies sei nun anders. Hintergrund für den Wunsch ist die etwas zweifelhafte Vergangenheit des Polarforschers und Wissenschaftlers Wilhelm Filchner. „Es gibt Abschnitte im Leben Filchners, mit denen wir uns nicht identifizieren können und wollen“, sagt Lukas Mühlbauer von der Schülervertretung. Filchner sei Gründungsmitglied der Gesellschaft für Rassenhygiene gewesen und habe in der NS-Zeit Gelder und Ehrungen entgegengenommen. Außerdem fehle bei Filchner der regionale Bezug. „Wir wollten einen Namen und eine Person, die diesen lokalen Bezug erfüllt und Werte vermittelt, die auch die Schulgemeinde teilt.“ Und die sei nun in der Person des ermordeten Politikers gefunden worden. Die Partei oder die Arbeit Lübckes solle dabei nicht im Vordergrund stehen. „Uns geht es um das Motto, nach dem er lebte und für das er einstand: Streiten für Demokratie“, erklärt Mühlbauer. Demokratische Werte sei das, was die Schüler in der Schule täglich leben wollten.

Am 27. Februar findet die Schulkonferenz mit Eltern-, Schülern- und Lehrervertretern sowie der Schulleitung statt. Dabei soll über den Antrag der Schüler entschieden werden. Das letzte Wort hat der Kreistag. Der Landkreis als Schulträger verschließe sich dem Wunsch der Schule nach Umbenennung nicht, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn.