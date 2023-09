Vom Kopfhörervertrieb in Rosenheim zum Akustikexperten in Naumburg

Von: Julian Brückmann

In entspannter Atmosphäre arbeiten bei Firma ProCom-Bestmann in Naumburg: Service und Logistik-Mitarbeiter Benjamin Ritter kann ruhig und gemütlich seiner Arbeit nach gehen. © PROCOM BESTMANN / NH

Der Wohlfühlfaktor von Kunden und Mitarbeitern steht im Mittelpunkt der Headset- und Akustiklösungen von ProCom-Bestmann. Das Unternehmen feiert nun 30-jähriges Bestehen.

Naumburg – Wie fühlt es sich an, in einem komplett schallisolierten Raum zu arbeiten? „Zum Arbeiten ist es sicher schrecklich, weil es keinen Schall mehr gibt“, sagt Jens Bestmann, Geschäftsführer von ProCom-Bestmann aus Naumburg. „Wenn man aber fragt, wie es sich anfühlt, in einem schalloptimierten Raum zu arbeiten, dann ist es sehr angenehm, es steigert das Wohlbefinden und die Produktivität“.

Wer die Firma der Akustikexperten am Hattenhäuser Weg in Naumburg betritt, spürt schnell den Wohlfühlfaktor: angenehme Klänge, gepaart mit einer ruhigen Arbeitsatmosphäre.

Dass Jens Bestmann gemeinsam mit seiner Tochter Alina einmal ganze Räume von Firmen im kompletten Bundesgebiet ausstatten würde, hätte er sich bei der Gründung des Unternehmens sicher nicht träumen lassen. In diesem Jahr feiern sie ihr 30-jähriges Bestehen.

1993 fing alles an. Die Firma ProCom wurde von seinem Vater Wulf Bestmann im bayerischen Rosenheim gegründet. Damals lag der Schwerpunkt noch auf dem Vertrieb von Kassetten für Diktiersysteme. Mit dem Eintritt von Jens Bestmann im Jahr darauf wurde ProCom zum Vertriebs- und Servicedienstleister für Bürotechnik im Raum Rosenheim. „Wir haben uns auf den Vertrieb von Hörsprechgarnituren – besser bekannt als Headsets – konzentriert“, erklärt Jens Bestmann. Bis heute ist das Unternehmen eines der wenigen, das noch die Reparatur von Headsets anbietet.

Die drei ProCom-Bestmann Säulen: Räume und Akustik – Headsets und Konferenztechnik

Schnell wurde ihm jedoch klar, dass man mit dem Headset auf lange Sicht keine Wunder vollbringen könne. „Mit dem Einzug der PC-Technik wird man unsere Expertise nicht mehr brauchen“, sagt er.

Gegenseitiger Respekt auf Augenhöhe und das Miteinander sind uns wichtig. Wir sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen.

Mit der Anfrage zur akustischen Optimierung eines Münchner Callcenters betrat Jens Bestmann die Welt der Klangoptimierung. „Akustik war damals noch kein großes Thema und Neuland.“ Bevor sich das Unternehmen in diesen Bereich vorwagte, wurden Schulungen und Fortbildungen besucht. Für die Münchner war das kein Problem – sie warteten gerne.

Die Geschäftsführer: Alina Bestmann mit Vater Jens Bestmann. © JULIAN BRÜCKMANN

Inzwischen sieht das ganz anders aus. „Gerade während der Pandemie haben sich die Menschen an die Ruhe im Homeoffice gewöhnt“, so Bestmann. Das Empfinden sei jetzt ein anderes. Vieles störe mehr als noch vor einigen Jahren. Die Unternehmen seien nun bestrebt, die Akustik zu verbessern und den Lärm zu reduzieren, damit die Mitarbeiter wieder gerne ins Büro kommen.

„Wir bekommen das Feedback, dass wir ein guter Arbeitgeber sind“.

An diesem Punkt kommt die Naumburger Firma ins Spiel. „Durch unsere Lösungen sind die Mitarbeiter produktiver und fühlen sich in den Büroräumen wohler“, sagt Geschäftsführerin Alina Bestmann.

Gesteuert wird alles vom Firmensitz in Naumburg aus. „1996 habe ich im Urlaub meine Frau kennengelernt. Sie stammte aus Naumburg“, erzählt Jens Bestmann. 2003 entschied er sich, den Firmensitz nach Nordhessen zu verlegen.

Auch für ihre Mitarbeiter wollen sie stets ein sehr guter Arbeitgeber sein. „Gegenseitiger Respekt auf Augenhöhe und das Miteinander sind uns wichtig. Wir sind darauf bedacht, dass sich jeder wohlfühlt“, sagt Jens Bestmann.

Vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe

Seit rund sechs Jahren sind die Akustik-Profis branchenübergreifend tätig. Neben dem Verkauf von Headsets und der Einrichtung von Konferenzsystemen, optimieren sie unter anderem die Akustik in Restaurants, Büros oder Konferenzräumen.

Doch nicht nur der Raumklang wird angepasst, auch die komplette architektonische Raumgestaltung ganzer Büros liegt in den Händen der Naumburger. „Wir machen alles“, sagt Jens Bestmann. Vom ersten Kontakt bis zum fertigen Raum. „Da sind wir deutschlandweit einzigartig.“ Von der Planung über die Handwerksarbeiten bis hin zur Möbellieferung.

Alles in einer Firma inbegriffen

Der Kunde braucht nur einen Ansprechpartner. Zum 36-köpfigen Team gehören deshalb Monteure, Planer, Akustiker, Innenarchitekten und Grafiker. Raumakustik sei kein Thema, das man von der Stange greift. Es komme immer auf den Raum und die Raumnutzung an. Zum Einsatz kämen dabei beispielsweise Akustikschäume, Steinwolle oder Moose in Form von Deckenplatten und Wandelementen. „Viele Kunden legen mittlerweile auch Wert darauf, die Büros wohnlicher zu gestalten.“

Von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung vergehen je nach Projekt sechs bis acht Wochen. In den nächsten fünf Jahren will man die Adresse für Raumgestaltung in Nordhessen werden und eine eigene Marke für Akustikelemente für den Heimgebrauch auf den Markt bringen.

Open-Air-Konzert zum Firmenjubiläum ProCom-Bestmann feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Am Donnerstag. 14. September, veranstaltet das Unternehmen ein Open-Air-Konzert auf dem Sportplatz in Naumburg. „Wir machen die Veranstaltung nicht aus kommerziellen Gründen“, sagen Jens und Alina Bestmann. Gemeinsam haben sie sich die Unterstützung der örtlichen Vereine gesichert. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf gehe komplett an die helfenden Vereine. Von Naumburgern für Naumburger lautet hier das Motto. Bereits am Mittag wird es auf dem Firmengelände eine Kundenveranstaltung geben, bevor ab 17 Uhr der Einlass auf dem Sportplatz beginnt. Ab 19.30 Uhr spielt die Band „Fäaschtbänkler“ als Hauptakt des Abends. Bisher konnten bereits rund 1000 Karten für die Veranstaltung verkauft werden. Informationen und Anmeldung: Karten gibt es direkt beim Unternehmen, im Edeka Kröninger oder im Online-Shop pro.com.de/tickets. Vorverkauf 25 Euro, Abendkasse 28 Euro.

(Julian Brückmann)