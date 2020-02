Wolfhagen: 18-Jähriger zückt Schreckschusswaffe und verletzt 14-Jährigen

Ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen hat zu einem größeren Polizeieinsatz in Wolfhagen geführt. Verletzt wurde ein 14-Jähriger - nach einem Schuss.

Laut Polizei endete der Streit am Mittwochabend am Bahnhof in Wolfhagen mit dem Schuss aus einer Schreckschusswaffe. Diesen feuerte ein 18-Jähriger in Richtung eines 14-jährigen Kontrahenten ab. Das Opfer wurde zwar nicht getroffen, erlitt aber ein Knalltrauma.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten mehrere Passanten gegen 18.15 Uhr wegen des lautstarken Streits am Bahnhof die Polizei gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, die miteinander bekannt sind, in der Schussabgabe gegipfelt sein.

Polizei spürte Verdächtigen in Wolfhagen auf

Bei der anschließenden Suche von mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem geflüchteten Schützen spürten die Polizisten den 18-Jährigen aus Wolfhagen schließlich auf und nahmen ihn fest.

Die Schreckschusswaffe des Verdächtigen stellten die Beamten samt Munition sicher.

Opfer kam nach Kassel ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte unterdessen den leicht verletzten 14-Jährigen Wolfhager in ein Kasseler Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 18-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.