Mahnfeuer gegen Agrarpolitik: Initiative möchte Diskussion mit Verbrauchern

Den Landwirten im Landkreis Kassel und vielen anderen Regionen Deutschlands reicht es. Sie wehren sich gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Mit einem Mahnfeuer haben die Landwirte der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV) daher nun in der Nähe von Istha auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. Dabei wollten sie auch mit den Bewohnern des Wolfhager Landes ins Gespräch kommen.

Harald Hensel und Britta Hoedt vom Hensel Hof in Istha hatten die Aktion organisiert, die unterhalb der Fischteiche an der Bundesstraße kurz vorm Pfaffental stattfand.

Nicht nur in Wolfhagen finden sie Unterstützung

Unterstützung fanden sie bei vielen Landwirten und Anwohnern aus Istha und anderen Dörfern im Altkreis, die mit ihren Fahrzeugen am späten Nachmittag eine Wiese bei Istha bevölkerten.

Bei Würstchen und Glühwein trotzten die vielen Besucher dem stürmischen Wetter und kamen bei den weithin leuchtenden Flammen des Mahnfeuers ins Gespräch.

+ Sie organisierten das Mahnfeuer im Wolfhager Land: (Von links) Harald Hensel und Britta Hoedt vom Isthaer Hensel Hof mit dem Vorsitzenden der Initiative „Land schafft Verbindung“ Tobias Wagner aus Sontra. © Ursula Neubauer

„Wir möchten mit dieser Aktion auf die regionale Landwirtschaft aufmerksam machen, die sehr wohl auf Umwelt, Klima und Tierschutz bedacht ist, aber nur weiter existieren kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagte Harald Hensel.

Wolfhagener kritisieren Rahmenbedingungen

Nach Ansicht der Landwirte stimmen die Rahmenbedingungen nicht mehr – hervorgerufen durch das neue Agrarpaket mit der neuen Düngeverordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Das sieht auch Landwirt und Vorsitzender der Basisbewegung „Land schafft Verbindung“ in Hessen Tobias Wagner aus Sontra so. „Die neue Düngeverordnung wurde sinnfrei festgelegt und bedeutet für etwa 50 Prozent der Landwirte das Ende ihres Betriebes,“ so seine Schätzung.

Er befürchtet negative Folgen für die Bevölkerung, denn 80 Prozent der Lebensmittel in Deutschland würden von landwirtschaftlichen Betrieben produziert und verkauft.

Initiative organisiert zahlreiche Aktionen

Das neue Agrarpaket der Bundesregierung hat Landwirte in ganz Deutschland aufgeschreckt und zu Gegenmaßnahmen veranlasst. Mit der Gründung der Initiative „Land schafft Verbindung“ im Oktober 2019 haben die Landwirte eine Basisbewegung geschaffen, die bundesweit viele Aktionen in Gang setzt.

Das fing mit der Aufstellung der grünen Kreuze auf Feldern als Zeichen für ein Sterben der landwirtschaftlichen Betriebe an, gipfelte in Demonstrationen der Landwirte in Bonn, Wiesbaden und Berlin, setzte sich in einem Flashmob im Landkreis sowie vielen weiteren Orten und nun mit dem Mahnfeuer in Istha fort. Mehr Infos zur Initiative gibt es unter landschafftverbindung.de