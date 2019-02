Evangelische Kirche beim Verkauf von Boden im Wolfhager Land zurückhaltend

Wolfhager Land. Die Evangelische Kirche hat vielerorts Land. Ihre Bereitschaft, es zu verkaufen, hält sich in Grenzen. Ausnahmen werden bei Projekten für das Gemeinwesen gemacht.

Die Evangelische Kirche hat vielerorts Land. Ihre Bereitschaft, es zu verkaufen, hält sich in Grenzen. Oder sie gibt ihren Grund und Boden zu Bedingungen ab, die die Interessenten kaum erfüllen können. In den Rathäusern der Region beißen die Mitarbeiter oftmals auf Granit, wenn sie für die Umsetzung ihnen wichtiger Projekte Flächen benötigen, die der Kirche gehören.

So möchte eine Gemeinde im Wolfhager Land an einem Bach den Hochwasserschutz verbessern. Und da der Bach nun mal da fließt, wo er fließt – in dem Falle auf dem Grund der Kirche – müsste auch dort der Damm errichtet werden. Die Gemeinde wollte das Kirchenland kaufen, kam mit der Kirche aber bisher nicht ins Geschäft. Der geforderte Preis war zu hoch.

Ausnahmen nur in seltenen Fällen

Auch ein Grundstückstausch kam nicht in Frage, weil die Kirche im Gegenzug ein Vielfaches ihrer abzugebenden Fläche verlangte. Und so liegen die Hochwasserschutzpläne auf Eis. „Unser Land ist grundsätzlich unverkäuflich“, sagt Dr. Gernot Gerlach, Dekan des Evangelischen Kirchenkreises Wolfhagen und verweist mit diesem Grundsatz auf die Zweckbindung von Kirchenländereien.

Schon früher habe Kirche mit den Erträgen aus dem Land gewirtschaftet. „Die Erträge dienten der Unterhaltung von Pfarrern.“ Noch heute seien 7,6 Prozent der Haupteinnahmen der Evangelischen Kirche Deutschlands Vermögenseinnahmen, sagt Gerlach.

Allerdings mache seine Institution auch Ausnahmen. Nämlich dann, wenn es sozialen, am Gemeinwesen orientierten Projekten nütze. In diesen Fällen zeige sich Kirche verhandlungsbereit. Wolfgang Heinicke, Dekan des Evangelischen Kirchenkreises Hofgeismar, sagte, dass Kirche in Hofgeismar zuletzt Flächen für die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule, die Umgehungsstraße und als Ausgleichsfläche für den Bau des Flughafens Kassel zur Verfügung gestellt habe.

Kirche stellte unerfüllbare Bedingungen

Auch habe das Kirchenkreisamt mit dem Landkreis über Flächen für den Klinikneubau in Hofgeismar verhandelt. Am Ende kam das Kirchenland aber nicht in Frage. Wie Harald Kühlborn, Sprecher des Landkreises Kassel, sagte: aus Kostengründen. Die Bedingungen, die Kirche an die Abgabe ihrer Flächen geknüpfte hatte, seien nicht erfüllbar gewesen.

Das Kirchenland dient als Pachtland vor allem der Finanzierung kirchlicher Arbeit. In diesem Punkt sind sich die beiden Dekane der Evangelischen Kirchenkreise Hofgeismar und Wolfhagen, Wolfgang Heinicke und Dr. Gernot Gerlach, einig. Die Flächen haben für die Kirche und deren Arbeit einen besonderen Wert.

So fließen die Erträge etwa in die Besoldung der Pfarrer, in die Kirchenmusik oder in die Jugendarbeit. Das sei der Grund, so Heinicke, weshalb Kirchengemeiden beim Verkauf von Flächen meistens sehr zurückhaltend verhielten.

Kirche bevorzugt Flächentausch anstatt Verkauf

„Denn ein einmaliger größerer Verkaufserlös wird für die Fortführung der Arbeit als weniger sinnvoll angesehen als ein längerfristiger Ertrag durch Verpachtung oder Vermietung“, so der Hofgeismarer Pfarrer. Deshalb werde häufiger ein Flächentausch angestrebt, um die Ziele der Infrastrukturentwicklung einerseits und die der Nachhaltigkeit eines Ertrages für kirchliche Zwecke andererseits zum Ausgleich zu bringen.

Doch die Art und Weise stößt einigen Bürgermeistern auf. Zwar habe die Kirche einer Gemeinde im Wolfhager Land, die in den Hochwasserschutz investieren möchte, ihr Land zum Tausch angeboten. Doch die Konditionen, so der Bürgermeister der Kommune, seien nicht akzeptabel.

„Es handelte sich um zwei Flächen. Beide annähernd gleich groß. Beides Grünland“, so der Rathauschef. In den Verhandlungen aber habe die Kirche argumentiert, dass ihr eingetauschtes Land irgendwann einmal Bauland werden könnte und verlangte dafür vorab einen saftigen finanziellen Aufschlag. Das kam für die Kommune nicht in Frage.

Sie unterbreitete stattdessen das Angebot für den Fall, dass die Fläche später tatsächlich einmal Bauland werden sollte, nachträglich einen Ausgleich zu zahlen und dies vertraglich zu regeln. Bislang kamen beide Seiten auf keinen grünen Zweig.

Grundstücke werden knapper und teurer

Doch es gibt auch Beispiele, in denen sich Kirche und Kommunen einigen konnten. So seien in das Gewerbegebiet von Wolfhagen und Breuna, ins Hiddeser Feld, auch Flächen der Kirche eingeflossen, sagt Dekan Gernot Gerlach. Auch bei der Suche nach Ausgleichsflächen für den Bau des Airport Kassel-Calden zeigte sich die Kirche entgegenkommend und brachte Land ein.

Gerlachs Hofgeismarer Kollege Heinicke weist zudem darauf hin, dass Kirchenland oft an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet sei, es stelle somit eine Grundlage für die wirtschaftliche Existenz der Bauern dar.

Bei der Debatte dürfe laut Heinicke ein Punkt nicht unter den Tisch gekehrt werden: Grundstücke seien derzeit teuer. Grund dafür sind zum einen der hohe Flächenverbrauch durch Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen und zum anderen der momentane öffentliche und private Bauboom. Die Niedrigzinsphase trage derzeit ebenfalls dazu bei, dass Grundstücke knapper und teurer würden.