Pfingstübung in Wolfhagen: Feuerwehr, THW und DRK proben für den Ernstfall 

Hunderte Schaulustige

Kümmern sich auch in realen Notsituationen um Verletzte: Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes versorgten bei der Pfingstübung freiwillige Statisten, die von der Feuerwehr aus einem qualmenden Gebäude gerettet wurden.

Traditionell üben Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz in Wolfhagen am Dienstag nach Pfingsten den Ernstfall. In diesem Jahr durften Zuschauer am Kindergarten Liemecke ganz nah ran.