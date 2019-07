Bei Firma in Wolfhagen sind 50 Liter Schwefelsäure ausgelaufen

Ein Gefahrgutunfall im Industriegebiet Wolfhagen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei einem Metall verarbeitenden Betrieb an der Hans-Böckler-Straße ist gegen 18.45 Uhr beim Umfüllen aus einem Tankwagen Schwefelsäure herumgespritzt.

Laut stellvertretendem Stadtbrandinspektor Mathias Müller sind knapp 50 Liter der gefährlichen Flüssigkeit ausgelaufen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer des Tankwagens habe schnell reagiert und das Umfüllen abgebrochen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am Abend noch unklar.

Die Feuerwehr nahm die ausgelaufene Schwefelsäure mit Bindemittel auf. Dabei mussten die Einsatzkräfte bei großer Hitze in luftdichten Schutzanzügen arbeiten.

Insgesamt waren 82 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wolfhagen, Fuldatal, Baunatal und Kassel im Einsatz. Die Reinigung der Unfallstelle dauerte noch bis in den späten Abend. Die Feuerwehr musste alle Oberflächen, die mit der ätzenden Säure in Berührung gekommen waren, vorsichtig abspülen, damit keine Schwefelsäure in die Kanalisation gelangt, erklärte Müller gegenüber unserer Zeitung. Erst danach könne die Unfallstelle freigegeben werden.

