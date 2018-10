Wolfhagen holt einen Punkt

Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden kehrte der FSV Wolfhagen in der Fußball-Gruppenliga vom Gastspiel beim SV Reichensachsen zurück. Die Inan-Elf ist Tabellensechster.

So richtig anfreunden konnten sich die Wolfhager mit dem Resultat nicht. „Aufgrund der Überlegenheit in der ersten Halbzeit hätten wir gewinnen müssen, erkennen aber auch an, dass Reichensachsen im Laufe der Spielzeit immer besser wurde“, kommentierte FSV-Pressewart Klaus-Dieter Klingbeil den Spielverlauf.

Kaum Torszenen

Insgesamt notierte Klingbeil wenig prickelnde Torszenen, beim FSV kehrte zwar D’Agostino in die Startelf zurück, dafür fehlte aber mit Timo Wiegand der zweite Goalgetter.

Das Führungstor von Kamil Turan war wieder sehenswert und unhaltbar.

Nordmeier gab Vorlage

Nach 18 Minuten traf Turan von der rechten Seite aus, nachdem Andre Nordmeier zuvor den Ball von einem Gegenspieler erobert hatte und Turan in Szene setzte.

Einmal nicht aufgepasst in der Defensive und schon war es geschehen, einen Freistoß konnte Patrick Röder ungehindert aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand für den SV nach 70 Minuten einschieben. (zyh)