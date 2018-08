Wolfhagen klettert an die Spitze

Aus allen Rohren schoss am gestrigen Abend der FSV Wolfhagen. Die Rot-Weißen fegten den VfL Kassel mit sage und schreibe 8:2 (5:0) vom Rasen und setzten sich damit an die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga.

Überragender Akteur war Wolfhagens Kapitän Timo Wiegand mit vier Toren. Drei Treffer bereitete er vor. Bereits nach gut einer halben Stunde hatten die Platzherren das Signal auf Grün gestellt, sie lagen durch die Treffer von Timo Wiegand (4., 14., 35.), Demetrio D’Agostino (16.) und Jannick Schaake 31.) mit 5:0 vorne, wobei die Gäste von Coach Thomas Kunze damit noch gut bedient waren, ließen die Wolfhager doch weitere hochkarätige Chancen liegen. Ab Mitte des ersten Durchgangs versuchten die Kasseler zwar das Debakel abzuwenden, nennenswerte Einschussmöglichkeiten konnten sie sich jedoch nicht erarbeiten.

Im Zeichen der klaren Führung ließen die Wolfhager nach der Pause doch etwas den Schlendrian in ihre Reihen einziehen. Die Gäste schöpften nach dem Anschlusstor von David Pankratov (52.) neue Hoffnung, die aber Demetrio D’Agostino (66.) mit dem Tor des Tages wie eine Seifenblase zerplatzen ließ. Gut zehn Meter in der eigenen Hälfte stehend düpierte er den VfL-Schlussmann mit einem 60-Meter-Heber - 6:1. Der VfL blieb aber am Drücker und belohnte sich. Nachdem Wolfhagen zwei Mal auf der Torlinie klären musste, erzielte Daniel Haack (80.) den zweiten Gästetreffer.

Wolfhagen machte danach durch Wiegand (83.) und Schaake (84.) den Deckel endgültig drauf.

Wolfhagen: Schmidt - Bakin, Schin (61., Ritter), Tchieumen, - Schaake, Genilke (50., Michels), Taege, Turan (73., Gül), D’Agostino - Wiegand.