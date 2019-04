Lose Anzeigetafel an Wolfhager Bushaltestelle verletzt fünfjähriges Kind im Gesicht

Haltestellen werden nicht regelmäßig überprüft

+ © Antje Thon Eine Tafel fiel zu Boden und verletzte Kind: Gründe für Vorfall sind unklar, Stadt vermutet Vandalismus im Vorfeld. © Antje Thon

Von einer herunterfallenden Anzeigetafel, die an eine Bushaltestelle montiert war, ist am Mittwochabend in Wolfhagen ein Kind im Gesicht verletzt worden.