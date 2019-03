80-jähriger Motorradfahrer in Wolfhagen schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 80-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wolfhagen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Wolfhager am Samstag gegen 21.35 Uhr mit einem Oldtimer-Motorrad auf der der Ehringer Straße in Richtung Teichtor unterwegs. In Höhe des Abzweigs zur Apfeltrift kam ihm ein 47-jähriger aus Bad Wildungen mit einem Pkw entgegen. Der Wildunger bog nach links in die Apfeltrift ab und übersah dabei den entgegenkommenden 80-jährigen Motorradfahrer.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zog sich der Motorradfahrer schwere Beinverletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort durch die Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung ins Kasseler Klinikum gebracht.

Beim 47-jährigen Autofahrer wurde noch an der Unfallstelle durch die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, ein Atemalkoholtest vorgenommen. Das Ergebnis: Der Bad Wildunger habe „deutlich“ unter Alkoholeinfluss gestanden, so der Sprecher der Wolfhager Polizeistation. Der 47-jährige Autofahrer aus Bad Wildungen musste sich dann anschließend noch einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls am Samstag sind im Kreis Kassel zwei weitere schwere Motorradunfälle passiert: In Ahnatal starb ein 42-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Traktor, zwischen Söhrewald und Lohfelden wurde eine 51-Jährige schwer verletzt.

Hier passierte der Unfall

Rubriklistenbild: © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa