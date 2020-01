Nabu-Auszeichnung „Fledermausfreundliches Haus“ für Wolfhager Ehepaar

Gerade einmal 1200 Gebäude sind im vergangenen Jahr in ganz Hessen mit diesem Nabu-Zertifikat ausgezeichnet worden, jetzt ging es auch nach Wolfhagen.

Das Ehepaar Volker und Helga Busche darf sich nun ganz offiziell als „Fledermausfreundliches Haus“ bezeichnen.

Hilmar Bergmann, im Landkreis Kassel zuständig für den Vogelschutz und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), überreichte dem Ehepaar dafür ein kleines, farbig gestaltetes Schild und eine Urkunde. Das Schild soll nun einen Platz neben der Eingangstür an der Ulmenstraße finden. Es dokumentiert jedem Vorbeigehenden, dass die Eheleute in einem fledermausfreundlichen Haus leben.

Fledermäuse haben sich eingenistet

Seit 37 Jahren wohnen Volker und Helga Busche in ihrem Eigenheim. Vor 25 Jahren stellten sie erstmals fest, dass sich dort kleine fliegende Untermieter eingenistet hatten – Fledermäuse. Da sie bis heute nicht wissen, um welche Art es sich handelt, will Hilmar Bergmann dies in diesem Frühjahr ergründen. Aktuell gibt es in Hessen 19 Arten.

Die ersten Spuren der Mitbewohner waren Kotkrümel auf der Terrasse. „Zuerst vermuteten wir, dass diese von Mäusen stammen. Oder von Siebenschläfern, die sich im Stapel unseres Kaminholzes ein Quartier gesucht hatten“, erinnert sich Volker Busche. Jeden Morgen fegten er oder seine Frau in der wärmeren Jahreszeit die tierischen Ausscheidungen weg, bis sie sie dann doch einmal genauer in Augenschein nahmen und feststellten, dass es sich um die Hinterlassenschaften von Fledermäusen handelt.

Fledermauskasten für mehr Lebensraum

+ Seit drei Jahren bietet ein Fledermauskasten auf dem Balkon zusätzlichen Wohnraum für die Flattertiere. © Reinhard Michl

Damit aber nicht genug. Denn neben den Kotkrümeln auf der Terrasse gab es seit einigen Jahren auch welche auf dem Balkon des Hauses. Dort fand das Ehepaar zwischen dem Mauerwerk und der Holzverschalung schließlich auch kleine Ein- und Ausflugslöcher.

Um den Fledermäusen dort zusätzlichen Lebensraum zu schaffen, ließ sich Volker Busche zu seinem 70. Geburtstag vor drei Jahren von seinem Bruder einen Fledermauskasten schenken, der von den kleinen fliegenden Kobolden der Nacht sofort in Beschlag genommen wurde.

Fledermäuse fühlen sich wohl: Ehepaar sorgt für genügend Nahrung

„Außer während ihrer Winterruhe brauchen Fledermäuse während ihren nächtlichen Aktivitäten verschiedene Unterkünfte“, erklärt Bergmann. Das fange an bei Balzquartieren und gehe weiter bei Kinderstuben und Aufzucht der Jungen über wechselnde Schlaf- und Fressplätze bis hin zum frostsicheren Überwintern.

Damit die Fledermäuse nahe des Hauses der Familie Busche genügend Nahrung in Form von Insekten finden, bewirtschaftet das ehemalige Lehrerehepaar seinen Zier-, Obst- und Gemüsegarten naturnah, biologisch und damit giftfreien.