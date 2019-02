Das Pferd ist das Haustier des Jahres: Im Wolfhager Land liegt es im Trend

Wolfhager Land. Das Pferd wurde von der Stiftung Bündnis Mensch & Tier zum Haustier des Jahres gewählt. Im Landkreis Kassel gibt es 1731 pferdehaltende Betriebe und 6329 Pferde.

Allein im Altkreis Wolfhagen sind es 369 Betriebe, die Pferde halten und 1440 Tiere. Im Altkreis Hofgeismar sind 532 pferdehaltende Betriebe mit 2053 Pferden gemeldet.

Rund 60.000 Pferde leben in Hessen, in einer bunten Vielfalt an Rassen und Haltungsformen. Und laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zeigen die Zahlen einen Aufwärtstrend. „Es dürfte aber weitaus mehr Pferde geben, als beim Landkreis registriert sind“, erklärte Kreissprecher Harald Kühlborn.

Denn nicht jeder melde sein Tier an. Pferde sollten schon allein aus Versicherungsgründen angemeldet werden, das sollte im Interesse eines jeden Halters sein, erklärte Kühlborn weiter.

Pferde müssen angemeldet werden

Im Landkreis Kassel gibt es 43 Reitvereine und 3727 Mitglieder unter dem Dach des Pferdesportverbandes Hessen, teilte der Vorsitzende des Kreisreiterbundes Kassel Stadt und Land auf Nachfrage mit. Als Halter von Pferden (ebenso: Esel und andere Einhufer) besteht die Pflicht zur Anzeige der Haltung an das zuständige Veterinäramt.

Änderungen in der Haltung sowie die Aufgabe der Haltung sind dem Veterinäramt ebenso anzuzeigen. Meldepflichtig zur Hessischen Tierseuchenkasse sind alle Tierhalter, deren Tiere unabhängig vom Geschlecht oder Alter in Hessen gehalten werden. Unerheblich ist die Art der Nutzung, ob landwirtschaftlich oder private Hobbyhaltung.

Zur Meldepflicht gehören auch die Einhufer wie Pferde einschließlich Fohlen, Esel, Maulesel und Maultiere. Die Stiftung Bündnis Mensch & Tier engagiert sich für eine entspannte Beziehung zwischen Mensch und Tier. „Wir wollen auf die Bedürfnisse der Tiere aufmerksam machen, zeigen wie man eine artgemäße Tierhaltung und den tiergerechten Umgang mit Tieren verwirklichen kann“, heißt es.

