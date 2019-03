Stadt Wolfhagen begrüßte 30 Neugeborene beim Babytreff 

Wolfhagen. Etwa dreißig Säuglinge erfüllten mit Lachen, Brabbeln und Geschrei den großen Saal in der Wolfhager Stadthalle. Stadt und DRK-Familienzentrum begrüßten junge Eltern.

Die Babys waren los am Freitagnachmittag in der Stadthalle Wolfhagen, denn etwa dreißig Säuglinge erfüllten mit Lachen, Brabbeln und auch Geschrei den großen Saal. Grund war eine Neuauflage der Willkommensveranstaltung für frischgebackene Eltern und ihre Babys, die durch die Schließung der Geburtshilfe in der Kreisklinik Wolfhagen in 2014 etwas in Vergessenheit geraten war.

Die Stadt Wolfhagen und das DRK-Familienzentrum möchten nun wieder an diese Tradition anknüpfen und zweimal im Jahr zum großen Babytreffen in die Stadthalle einladen.

Hausherr und Bürgermeister Reinhard Schaake ließ es sich nicht nehmen, „die Kleinsten, aber Wichtigsten, in unserer Gesellschaft“ zu begrüßen. Urte Willmann-Festl vom Familienzentrum hieß alle Besucher willkommen und wies auf die zahlreichen Angebote für junge Familien im Landkreis Kassel, der Stadt Wolfhagen und beim Deutschen Roten Kreuz hin.

Unterstützung für Eltern

Aus diesem Grund standen einige Mitarbeiter an Informationsständen mit Rat und Tat bereit. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit und erkundigten sich bei Anne Fuchs-Hanske vom Familienzentrum beispielsweise über die Vermittlung von Tagesmüttern. Auch freie Plätze in Kinderkrippen und Kindertagesstätten waren nach wie vor sehr gefragt.

Nebenan informierte Silvia Nagy vom Landkreis Kassel über das Netzwerk „Frühe Hilfen“, das präventiv schon ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes Unterstützung für Familien im Altkreis Wolfhagen anbietet.

Neben den vielen Informationen stand für viele Mütter und Väter auch der Kontakt zu anderen Eltern im Mittelpunkt. So auch für Anja und Dominik Gerhold aus Istha, die mit ihrer kleinen Tochter Mariella gekommen waren, um andere junge Eltern kennenzulernen.

Großes Mal-und Spielangebot

Vera Wenzel war freudig überrascht, dass viele Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern aus der Gemeinschaftsunterkunft in Gasterfeld in die Stadthalle gekommen waren. Sie ist Mitarbeiterin beim Landkreis und dem Familienzentrum und zuständig für die Familienbegleitung in den Flüchtlingsunterkünften.

Ein großes Mal- und Spielangebot für die älteren Geschwisterkinder, eine selbstgenähte Tasche vom Näh-Treff als Geschenk und eine leckere Kuchen- und Kaffeetafel machten den Nachmittag für alle perfekt.