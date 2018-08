Wolfhagen verliert 0:1

Heimniederlage gegen OSC Vellmar II

+ © Foto: Michl Matchwinner: Der Vellmarer Abdullah Alamri (rechts), hier gegen den Wolfhager Demetrio D’Agostino, verwandelte einen Elfmeter. © Foto: Michl

Lange Gesichter in den Reihen des Fußball-Gruppenligisten FSV Wolfhagen. Nach dem 8:2-Torfestival am Donnerstagabend gegen den VfL Kassel und der Übernahme der Tabellenführung wurden die Rot-Weißen am Samstagnachmittag erneut vor heimischer Kulisse jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.