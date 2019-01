Vorbeifahrender Sprinter beschädigt geparktes Auto in Wolfhagen

In Wolfhagen kommt es zu einem Unfall.

Wolfhagen. Ein ordnungsgemäß geparktes Auto ist in Wolfhagen von einem vorbeifahrenden Sprinter beschädigt worden. Laut Polizei entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 2 Uhr am Dienstag wurde das an der Hans-Staden-Straße geparkte Auto einer 44-jährigen Wolfhagerin von einem Mercedes-Sprinter gestreift, so ein Sprecher der Polizei. Anhand der zurückgelassenen Spiegelverkleidung des Sprinters konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug zwischen 2006 und 2018 gebaut wurde.

Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfhagen unter der Nummer 0 56 92 / 9 82 90 entgegen.