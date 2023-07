Mehr zum Thema

Waldfriedhof in Wolfhagen verzögert sich - Konzept soll erarbeitet werden

Von: Antje Thon

Alte Kraft bei Bründersen: Auch der sehr kleine, verwunschene Friedhof soll in das Konzept mit einbezogen werden, zu dessen Erstellung die Stadtverwaltung nun vom Parlament aufgefordert wurde. © Antje Thon

Bis in Wolfhagen die ersten Bestattungen in einem Wald stattfinden können, wird es noch einige Zeit dauern. Zwar entschied sich Wolfhagens Stadtparlament vorbehaltlich des Vorliegens einer baurechtlichen Voraussetzung für die Schaffung eines Waldfriedhofes im Stadtgebiet. Wo genau sich dieser befinden soll, lässt der Beschluss aber offen.

Wolfhagen – Wie bereits zuvor in allen drei Ausschüssen war auch der Abstimmung der Stadtverordneten eine hartnäckige Debatte vorausgegangen. Am Ende ließ Parlamentschef Christoph Lübcke über einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion abstimmen, den Christoph Weinreich begründet hatte. Darin wird den Empfehlungen von Haupt- und Finanzausschuss sowie vom Ausschuss für Soziales folgend die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Konzeptes beauftragt, das sich mit der geeigneten Standortwahl ebenso beschäftigen soll wie mit der Betreiberform. Neu ist nun, dass bei Erstellung des Konzeptes alle Friedhofsausschüsse einzubinden sind und bei der Standortwahl auch der Friedhof Alte Kraft an der Naumburger Straße bei Bründersen zu berücksichtigen ist. Auf dieser nach wie vor gewidmeten Ruhestätte, die sich in der Nähe des Glockenborns befindet, fand vor 100 Jahren die letzte Beisetzung statt. Das Konzept soll allen drei Gremien vorgelegt werden.



Die Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung hatte sich von den beiden anderen Fachgremien beim Punkt der Standortfrage unterschieden. Dessen Mitglieder hatten sich im Vorfeld der Parlamentssitzung bei vier Enthaltungen und einem Nein mit drei Ja-Stimmen dafür ausgesprochen, als Platz für die Schaffung eines Bestattungswaldes den Ofenberg vorzuschlagen. Dass der Beschluss, wie er in der Beschlussvorlage für das Parlament hinterlegt ist, überhaupt so stattgefunden hat, zweifelt Ausschussmitglied Anna-Lena Habel nun an. Ihrer Meinung habe es unter den Gremienmitgliedern eine Umfrage gegeben, wer für welchen der drei Standorte Ofenberg, Stöcketeich und Heller Platz sei. Diese Umfrage habe man dann zum Beschluss gemacht.



Im Protokoll der Ausschusssitzung, das über das Ratsinfosystem der Stadt einzusehen ist, ist hingegen davon die Rede, dass man sich für die Beschlussfassung auf drei Einzelbeschlüsse geeinigt habe. Unter Beschlussvorschlag 2 heißt es: „Der Bereich ,Ofenberg’ wird von den drei Standortvarianten beschlossen.“

Glaubt man den Beteuerungen, wie sie die Redner am Dienstag während der Parlamentssitzung in Wolfhagen zu der modernen Form eines Friedhofes äußerten, so ist ein Bestattungswald von allen gewünscht. Und doch gab es bei dem Pro für diese letzte Ruhestätte, die vom Grundsatz her auch in den Beschlussempfehlungen aller drei Ausschüsse zum Ausdruck kommt, Anlass zum Schlagabtausch.

Christoph Weinreich (CDU) erklärte, dass die ihm vorliegenden Informationen für einen Bestattungswald nicht ausreichend seien für eine detailliertere Entscheidung. Nicht alle möglichen Standorte seien berücksichtigt worden, die Friedhofsausschüsse in den einzelnen Stadtteilen seien ebenso wenig eingebunden wie die ortsansässigen Bestatter. Müsse sich denn eine Ruhestätte unter Bäumen zwingend in einem dunklen Wald befinden, fragte er. Wie schön könnte es sein, seine Liebsten vielleicht bei Sonnenuntergang am Glockenborn zu besuchen, geriet er fast ins Schwärmen und dachte dabei an den Friedhof Alte Kraft zwischen Bründersen und dem Naturschutzgebiet. Er forderte dazu auf, in dem zu erstellenden Konzept alle offenen Fragen zu beleuchten.

Für Max Borchardt (SPD) hingegen ist die Frage nach der Verortung eines Waldfriedhofes klar. Revierförster Friedrich Vollbracht habe als Kenner des Stadtwaldes den Ofenberg vorgeschlagen und dabei verschiedene Kriterien berücksichtigt, die für die Standortfrage eine Rolle spielen. Dem sei der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung in seiner Beschlussempfehlung gefolgt.

„Demokratisches Ergebnis“

Daraufhin meldete sich Helmut Flörke (CDU) zu Wort, der anmerkte, dass trotz Abstimmung im Ausschuss, „doch nicht alles klar ist“. Denn für ihn gebe es bei der Wahl des Standortes weiterhin verschiedene Meinungen, also müsse man eine weitere Diskussion auch zulassen. Er warf einigen Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung Überheblichkeit vor.

Dies wiederum bezeichnete Burkhard Finke (SPD) als eine Unverschämtheit. Er nannte die Abstimmung ein „demokratisches Ergebnis“. Finke kritisierte, dass mit dem Einstieg in eine weitere Debatte Zeit verloren geht. Die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes verzögere sich und die Schaffung der in Istha, Niederelsungen und Altenhasungen gewünschten Bauplätze ziehe sich weiter in die Länge. Zudem sei es nicht sehr ökonomisch, alle drei Ausschüsse mit zusammen 27 Mitgliedern, die sich auf die Beratung ihrer Fachthemen konzentrieren sollten, zum Bestattungswald tagen zu lassen, noch vier mehr und das Parlament mit seinen 31 Abgeordneten sei komplett.

Jens Kühle (BWB) hielt dagegen, dass der Bestattungswald nichts mit dem Flächennutzungsplan zu tun habe, der alte Flächennutzungsplan sei noch gültig, Änderungen ließen sich jederzeit vornehmen.

In Eigenregie keine Gewinne

Jens Vial (SPD) verwies auf die Zahl von elf oder zwölf Friedhofsausschüssen, die nun alle gehört werden sollen, und er fragte in die Stadthalle hinein, was denn diese kirchlichen Ausschüsse mit den politischen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung zu tun hätten.

Uwe Landgrebe (CDU) reagierte auf den zuvor von Finke ins Feld geführten Einwand, es handele sich beim Glockenborn, in dessen Nähe sich der Friedhof Alte Kraft befindet, um ein Trinkwasserschutzgebiet. Da dieser Friedhof nach wie vor gewidmet sei, stelle sich die Frage nach dem Trinkwasserschutzgebiet gar nicht. Und zum Stichwort Flächennutzungsplan: „Der Bestattungswald war einfach in den Plan eingearbeitet und ist uns an die Wand geschmissen worden“, sagt Landgrebe mit Blick auf die Ausschusssitzung, in der der Ofenberg als Vorzugsvariante präsentiert worden war. Er betonte die Wichtigkeit eines Konzeptes, aus dem die Kosten für den Betrieb und die zu erwirtschaftenden Einnahmen hervorgingen.

Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber schaltete sich ebenfalls ein. Zwischenzeitlich habe er mit der Gemeinde Espenau, die selbst einen Waldfriedhof betreibt, klären können, wie es sich mit den Kosten verhält. Und da gebe es zwischen Wolfhagen und Espenau einen wichtigen Unterschied. Während in Espenau neben der Waldruhe auch alle sonstigen Friedhöfe in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fallen, liegt die Trägerschaft für die traditionellen Friedhöfe in Wolfhagen und den Stadtteilen bei den Kirchen. Dies führe in Wolfhagen zu keiner Belastung des Haushaltes.

Würde die Stadt den Bestattungswald in Eigenregie betreiben, dürfte sie mit ihm keine Gewinne erzielen, sie müsste kostendeckende Gebühren erheben. Espenau hingegen könne mit den Einnahmen aus der Waldruhe die Defizite der ebenfalls von ihr bewirtschafteten Friedhöfen in den Dörfern ausgleichen. (Antje Thon)

16 Stimmen dafür, zwölf dagegen. Der vorgelegte Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Schaffung eines Bestattungswaldes in Wolfhagen wurde mit 16 Ja-Stimmen angenommen. Gegen diesen Beschlussvorschlag votierten während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zwölf Abgeordnete – die gesamte SPD-Fraktion und zwei Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen. Enthaltungen gab es bei diesem Tagesordnungspunkt keine.