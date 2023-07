Wolfhagen: Walter-Lübcke-Schule gewinnt bei Videowettbewerb

Von: Paul Bröker

Teilen

Als wenn sie es vorausgeahnt hätten freuen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10H1 und Klassenlehrerin Melina Kamberis schon auf diesem Bild, das vor vier Wochen bei der Abschlussfahrt an den Hamburger Landungsbrücken entstand. © HR/Walter-Luebcke-Schule

Die Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen ist für ihren Film zum Thema Ausbildung beim Videowettbewerb des Hessischen Rundfunks ausgezeichnet worden.

Wolfhagen – Große Ehrung für Schülerinnen und Schüler der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen: Beim Videowettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ des Hessischen Rundfunks (HR) sind sie in der Kategorie „Beste Story“ ausgezeichnet worden, wie aus einer Mitteilung des HR hervorgeht. Eingereicht hatten sie ihren Film „Trecker und Rosmarin“.

In der Begründung der Jury heißt es: „Die Filmcrew hat es geschafft, mit wenigen Worten, starken Charakteren und einer gelungenen Bildsprache Kindheitsträume nicht abzutun, sie vielmehr als ernsthafte Inspiration für die Berufswahl stark zu machen.“ Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert und wird gestiftet von der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern.

Public Viewing der virtuellen Preisverleihung

„Meine Schülerinnen und Schüler haben sich riesig gefreut“, berichtet Klassenlehrerin Melina Kamberis. Ihre Klasse 10H1, bestehend aus 17 Schülerinnen und Schülern, habe bereits am 7. Juli, eine Woche vor der Preisverleihung, offiziell ihren Realschulabschluss gefeiert. „Sechs machen jetzt eine Ausbildung, fünf ein FSJ, und der Rest besucht in Zukunft weiterführende Schulen“, erklärt Kamberis.

Ihre Schüler hätten mit dem Preisgewinn nicht gerechnet, schließlich sei der HR-Wettbewerb schon eine größere Sache. „Bei einigen sind daher die Tränen geflossen“, berichtet die Klassenlehrerin, die für ihre Schüler gemeinsam mit der Schulleitung ein Public Viewing für die virtuelle Preisverleihung organisiert hatte.

Von den 3000 Euro profitiere zunächst die Klassengemeinschaft. „Wir fahren vielleicht in einen Freizeitpark, machen einen Ausflug oder gehen ins Kino.“ Doch auch die schuleigene Filmfabrik, in der der Film entstanden ist, und der Schulsozialfonds sollen vom Preisgeld etwas abbekommen.

Über 60 Schulen haben sich beworben

Bereits zum 15. Mal hat der HR mit dem Filmwettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich dem Thema Ausbildung und was sie dabei besonders beschäftigt, auf eigene Weise zu nähern und in einem Film zu dokumentieren. Über 60 Schulen, Vereine und Projekte aus ganz Hessen hatten sich Anfang des Jahres beworben. Die virtuelle Preisverleihung fand am Freitag, 14. Juli, statt.

Das Finale des Wettbewerbs wurde auf dem Youtube-Kanal des HR übertragen. Die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Kastellstraße in Wiesbaden gewannen mit „Take Control“ den mit 5000 Euro dotierten Preis für den besten Film.

Vergeben wurden die Preise nach Kategorien, prämiert wurden der beste Film, die beste Story, die beste schauspielerische Leistung, der beste Newcomer und „Best of 9 zu 16“. Außerdem gab es je einen Preis für Innovation und für Inklusion. Insgesamt wurden Geldpreise im Gesamtwert von 14 500 Euro vergeben. Alle Filme sind im Internet zu sehen. (Paul Bröker)

Videos der Gewinnerbeiträge lassen sich im Internet aufrufen unter hr.de/meineausbildung