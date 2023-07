Stadt will Kosten reduzieren

Sanierung der Sporthalle in Wolfhagen verzögert sich

+ © Antje Thon Einer der kleineren Missstände: Defekte Beschilderung des Fluchtweges in Wolfhagens alter Turnhalle. Größere Probleme gibt es mit der Statik in den Nebenräumen, einige Räume sind von Schimmel befallen, und der Schwingboden der Halle ist durch Feuchtigkeitseintrag in Mitleidenschaft gezogen. © Antje Thon

Die Sanierung der alten Turnhalle der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen durch den Landkreis Kassel verzögert sich. Grund dafür sind die langwierigen Abstimmungen mit der Stadt Wolfhagen, deren Vereine die kreiseigene Halle ebenfalls nutzen.

Wolfhagen - Der anvisierte Baustart zum Jahresende lasse sich nicht halten, sagt Vizelandrätin Silke Engler, die nun von einem um etwa drei Monate verschobenen Arbeitsbeginn ausgeht. Beim Landkreis und bei der Stadt existieren unterschiedliche Auffassung darüber, in welcher Höhe sich die Stadt an den Sanierungskosten beteiligt. Während der Kreis im Sinne der Gleichbehandlung aller Kommunen einen Beitrag fordert, der der anteiligen Nutzung der Halle durch die Vereine entspricht, ist der Stadt diese Quote zu hoch.

Aus den Belegungszahlen geht hervor, dass 37 Prozent der Nutzungszeiten auf Vereine entfallen. Dies würde nach Angaben von Engler im Falle der kleinen Sanierungsvariante mit Kosten von 5,3 Millionen Euro einen kommunalen Anteil von 1,9 Mio. Euro bedeuten. Daneben gibt es aber auch ein umfangreicheres Sanierungspaket, das Sonderwünsche der Vereine enthält, die dem Kreis übermittelt worden waren. Da der Schulsport ohne eine höhere Hallendecke auskomme und auch weder Tribüne noch Küche benötige, müssten diese Kosten von der Stadt allein getragen werden, sagt Engler. Der Anteil Wolfhagens an den 7,9 Mio. Euro läge dann bei 4,5 Mio. Euro.



Das könne die Stadt aber nicht stemmen, sagt Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber. Die Fraktionen hätten als Verhandlungsbasis für beide Varianten eine 25-prozentige Beteiligung vorgeschlagen. Dieses habe man dem Kreis im Frühjahr mündlich übermittelt. Weil der Schulträger aber lange Zeit nicht reagiert habe, hätten sie das Thema auch nicht in den Gremien beraten können, so Löber.



In diesen Tagen ging im Rathaus vom Landkreis ein Brief mit der Bitte ein, sich hinsichtlich der Bedarfe der Stadt abschließend zu positionieren. Dass die Kommune nun nach Wegen suche, wie sie von den hohen Kosten runterkomme, sei verständlich, sagt Engler, die bei alldem aber noch einen anderen Aspekt im Auge hat. Die über 50 Jahre alte Halle sei in einem sehr schlechten Zustand. Es sei möglich, dass sie aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müsse und zwar bevor 2024 die Arbeiten beginnen können.



So verständlich der Wunsch Wolfhagens nach geringeren Kosten für Engler ist, so sehr betont sie, dass es für die Stadt keine Sonderlösung geben wird. Alle Kommunen, mit denen der Landkreis die Sanierung von Turnhallen gemeinsam finanziert hat, hätten sich an die Vereinbarung gehalten. Das gelte für Vellmar, Lohfelden, Baunatal und Niestetal - diese Kommunen hätten zudem die Wünsche der Vereine berücksichtigt. „Es kann nicht sein, dass wir einen Basar eröffnen, wer am besten verhandelt, hat gewonnen“, sagt die Vizelandrätin. Wenn also Wolfhagen seine Kosten minimieren wolle, gehe das nur, wenn die Stadt noch einmal die zusätzlich angemeldeten Bedarfe hinterfragt und sich eventuell mit weniger zufriedengibt.

Es sei auch nicht so, dass der Anteil Wolfhagens – die Stadt ist die einzige Kommune im Landkreis, die über keine eigene Turnhalle verfügt – aufgrund einer überdurchschnittlich starken Nutzung ungewöhnlich hoch sei. In Baunatal, wo Engler einst Bürgermeisterin war, hatte die Kommune aufgrund der Hallennutzung durch die Vereine die Hälfte der Kosten übernehmen müssen. Sie erinnert daran, dass die Kommunen lediglich an den Sanierungskosten beteiligt würden. „Mit den Betriebskosten haben sich nichts zu tun.“ Auch den Vereinen stünden die Hallen kostenlos zur Verfügung. Es gebe im Kreistag auch keine Tendenz, diese Beschlusslage aufzuheben.



Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber geht davon aus, dass das Thema nach der Sommerpause die Stadtverordneten beschäftigen wird. Er hofft weiterhin auf einen Kompromiss. Er merkt an, dass aus Sicht der Stadt nach wie vor Interpretationsprobleme bei den Planungen und bei der Kostenaufteilung bestünden. Außerdem würden Landkreis und Schule von einer höheren Hallendecke und einer Tribüne ebenfalls profitieren. „Ja, klar“, sagt Engler. „Aber der Schulsport geht auch ohne all das.“

Der Kreis Kassel wartet nun auf ein Signal aus Wolfhagen, um den Bauantrag für eine der beiden Varianten zu stellen. Da der Hallenzustand schlecht ist und eine vorzeitige Schließung droht, will der Kreis, der für die Schule eine Verantwortung hat, den Baubeginn nicht ewig schieben.

Liste der Mängel ist lang

Nach Angaben von Landkreissprecherin Alis Shuhaiber gibt es an der Sporthalle einige erhebliche Mängel. Im Bereich der Nebenräume existieren statische Probleme, dort mussten Teilbereiche bereits gesperrt werden. Die Bodensetzung ist äußerlich sichtbar. Aufgrund einer fehlenden, beziehungsweise defekten horizontalen Abdichtung in den Nebenräumen hat sich Schimmel gebildet. Weitere Mängel gibt es beim Brandschutz, es fehlt ein Blitzschutz. Elektrik, Fenster und Türen, Heiz- und Lüftungstechnik sind veraltet. Defekt sind zudem die Zu- und Abflussleitungen.



Erschwerend zum bestehenden Sanierungsstau kommen die Vandalismusschäden aus den Jahren 2019 und 2020 hinzu. Die Schäden seien nur oberflächig beseitigt worden, da eine anstehende Kernsanierung bereits geplant war. Die Folge ist ein extremer Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung des Schwingbodens. Das Problem: Die Tragfähigkeit vom Holz könnte abfallen, im schlimmsten Fall müsste die Halle aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. (Antje Thon)