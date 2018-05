Wolfhagen zum Abschluss auswärts   

Locker und entspannt kann der FSV Wolfhagen am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga 2 beim SV Türkgücü Kassel auflaufen. Die Rot-Weißen haben sich schon vor zwei Wochen aller Abstiegssorgen entledigt und den Klassenerhalt in trockene Tücher gewickelt.

Dennoch: Trainer Halil Inan fordert eine konzentrierte Leistung: „Wir wollen uns mit einer guten Leistung verabschieden und uns nicht nachsagen lassen die Punkte verschenkt zu haben.“

FSV im Hinspiel siegreich

Die Gäste müssen sich auf einen Gegner einstellen, der sich noch einmal mächtig ins Zeug legen wird, um sich für das 0:1 aus dem Hinspiel zu revanchieren.

Kamil Turan war der Torschütze.

Türkgücü geht als Favorit in die Partie, die am Samstag, 15 Uhr, angepfiffen wird. In den bisher 14 ausgetragenen Heimspielen holte der Tabellendritte neun Siege sowie ein Remis und verfügt über gute Stürmer.

Die Gastgeber haben mit Emre Bicer (11), Yasin Ningül (10) und Memduh Eryilmaz (8) torhungrige Spieler in ihren Reihen. (zih)