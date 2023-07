Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Schaake geht Ende Juli in Ruhestand

Von: Antje Thon

Freut sich auf seinen Ruhestand: Reinhard Schaake (64) scheidet Ende Juli nach 24 Jahren aus seinem Amt als Bürgermeister von Wolfhagen aus. © Antje Thon

Seit 24 Jahren ist Reinhard Schaake Bürgermeister von Wolfhagen und damit so lange im Amt wie kein anderer Kollege im Kreis Kassel. Am 31. Juli verabschiedet sich der Viesebecker in den Ruhestand.

Viesebeck – Gut und erholt sieht er aus, wie nach einem längeren Urlaub. Lächelnd steht Reinhard Schaake, dessen Amtszeit als dienstältester Bürgermeister im Landkreis Kassel Ende des Monats enden wird, an der Tür. Der bevorstehende Ruhestand ist für einen, der Arbeitstage von 14 Stunden und mehr kennt und zu dessen Dienstzeit auch Samstage und Sonntage zählten, eine große Umstellung. Das zurückliegende Jahr hielt mit einer Krebsdiagnose aber noch eine ganz andere Herausforderung für Wolfhagens scheidenden Rathauschef bereit.

Inzwischen ist der Krebs nicht mehr nachweisbar, „meine Ärzte sind zufrieden“, sagt der 64-Jährige, der nicht länger krankgeschrieben ist und bis zu seinem letzten Arbeitstag angesammelten Urlaub abfeiert. Und so fügt sich für den gläubigen Christen kurz vor Beginn seines neuen Lebensabschnittes vieles so, wie er es gerne haben möchte. Er verbringt viel Zeit mit seiner Familie, in der die beiden Enkel eine zentrale Rolle spielen. „Dass ich dabei künftig nicht mehr auf die Uhr blicken muss, ist schon schön.“ Fußball spielen, Bücher lesen, Gartenarbeit – das sind einige der Dinge, denen er bald mehr Raum schenken wird. Kurze Reisen, etwa zum Kloster Corvey, das schon ewig auf einen Besuch wartet und lange Reisen, unter anderem nach Brasilien, um dort den Spuren Hans Standens zu folgen, stehen auf dem Plan.

Während des vergangenen Jahres, in dem Therapie und Genesung im Mittelpunkt standen, sei ihm kein einziges Mal langweilig gewesen. Irgendetwas war immer zu tun. „Heute denke ich manchmal, dass ich gar keine Zeit mehr zum Arbeiten hätte“, sagt Schaake und lacht.

In seinem Ruhestand will er sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren, zwischen den Religionen vermitteln, Brücken bauen. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Wolfhagens, der er sich wie zuvor kein anderer Bürgermeister Wolfhagens angenommen hat, wird weiterhin in seinem Leben eine Rolle spielen. „Das ist immer noch wichtig.“ Er erinnert an eine Begebenheit im August 2014. Schaake war bewegt von einem Besuch im ehemaligen KZ Auschwitz heimgekehrt. Am gleichen Abend ging es nach Niederelsungen, um dort mit Bürgern über die Unterbringung von Asylbewerbern zu sprechen. Eine junge Frau reagierte so wütend und aufgebracht, dass sie Schaake beleidigte und ohrfeigte. Für den Bürgermeister ein nachhaltiges, ein schockierendes Erlebnis. Später dann die Ermordung Walter Lübckes. „Das zeigt doch, dass Hass in den Köpfen einiger Menschen ist.“

Dem will er etwas entgegensetzen. Er möchte sich um benachteiligte Kinder kümmern, aber auch um solche, die geprägt durch die elterliche Erziehung Vorurteile in die Schule schleppen, die dort zu Konflikten führen. Ein Vorbild ist ihm der Trialogtag in Kassel, bei dem das interkulturelle Miteinander in Schule und Jugendarbeit gefördert wird.

Bei aller Freude auf den vor ihm liegenden Lebensabschnitt, gerne hätte der 64-jährige Viesebecker auch das eine oder andere Projekt seiner 24-jährigen Amtszeit abgeschlossen. Die Zehntscheune, die zur Landkreisverwaltung umgebaut wird, die Burg, in die nach aufwendiger Sanierung eine Kita einziehen wird, die Erneuerung des Flächennutzungsplans, die Dorfentwicklung. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber er habe mit dem Ersten Stadtrat Karl-Heinz Löber einen sehr guten Vertreter gehabt, „und so war es beruhigend zu wissen, dass es läuft“.

Apropos „es läuft“. Rückblickend hätte er sich für manches Vorhaben in Wolfhagen und den Stadtteilen ein höheres Tempo gewünscht. „In der kommunalen Verwaltung dauern die Prozesse lange. Das nervt auch manchmal“, sagt der gelernte Büromaschinenmechaniker. Das Parlament treffe die Entscheidungen und erteile damit der Verwaltung Aufträge. „Das ist auch so okay.“ Allerdings würden manchmal lange Schleifen gedreht. Magistrat, Ausschüsse, Parlament, interfraktionelle Runden – mitunter mehrfach. „Wenn man nur noch alles im Sinne des Verfahrens richtig machen will, dann ist der Zug auch mal abgefahren“, bilanziert Schaake. In der Wirtschaft ticken die Uhren anders. Investoren springen ab, wenn es zu lange dauert. Diese Erfahrung habe er wiederholt machen müssen. Insofern wünscht er seinem Amtsnachfolger Dirk Scharrer an der einen oder anderen Stelle den nötigen Mut, gute Entscheidungen für Wolfhagen zu treffen.

Mit dem Unkonventionellen, das heute so wichtig wäre, für das aber kaum noch Platz ist, hatte Reinhard Schaake vor gut 25 Jahren als Ortsvorsteher Viesebecks auf sich aufmerksam gemacht. Als die Dorfgemeinschaft befand, dass das heruntergekommene Gasthaus Alter Hannes weg müsse und die Stadt es nicht kaufen wollte, gründeten sie auf Initiative des Ortsbeirats einen Verein. Der kaufte die Bude, riss sie ab und bereitete so den Weg für den heutigen Dorfplatz. Für den Kauf einer Kegelbahn im Hessenkrug, an der sich noch heute die Viesebecker treffen, gründeten sie im Ort eine GbR. Sie holten einen kleinen Rewe-Markt ins Dorf, die Idee für das Café Kuhaupt nahm Gestalt an.

„Das war schon eine tolle Dynamik“, sagt Schaake, der schließlich von einigen Leuten aus der Kommunalpolitik gefragt worden war, ober er sich eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt vorstellen könne. Heute sagt er schmunzelnd: „Es war also nicht meine Idee, Bürgermeister zu werden.“

Das Gesicht der Stadt verändert

Viel hat Reinhard Schaake während seiner vier Amtsperioden umgesetzt und so das Gesicht der ehemaligen Kreisstadt verändert. Wolfhagen wurde aufgenommen in die Deutsche Märchenstraße. Der Brunnen mit Wolf und Geißlein wurde auf dem Marktplatz errichtet, das Trauzimmer eingerichtet. Das Gewerbegebiet Hiddeser Feld wurde geschaffen, heute gibt es dort um die 1000 Jobs. Als eine von wenigen Kommunen übernahm Wolfhagen die Stromnetze von der Eon. Die Stadtwerke als Eigenbetrieb wurden umgewandelt in die eigenständige Stadtwerke Wolfhagen GmbH. Der Anteil der erneuerbaren Energie wurde ausgebaut, die Bürgerenergiegenossenschaft gegründet, später entstanden die Regionalwerke. In Ippinghausen, Altenhasungen und Wenigenhasungen wurde massiv in den Hochwasserschutz investiert. Die Dorferneuerung führte zu Verbesserungen der Infrastruktur in Istha, Philippinenburg und -thal, Gasterfeld und Wenigenhasungen. Mit den Aktiven Kernbereiche flossen Millionen an Euro in Wolfhagens Innenstadt, Menschen nutzten das Programm für die Sanierung von Fachwerkgebäuden. Das KuSZ, das Musikschule und Kindereinrichtungen beherbergt, entstand und der Kulturladen. Das Krankenhaus wurde erhalten. Wolhagen hat einen modernen Feuerwehrstützpunkt bekommen. Burg und Zehntscheune werden saniert, die Kommune ist mit ihren Stadtteilen in der Dorferneuerung. In vielen Bereichen gibt es schnelles Internet.

Weniger schön: Die Schließung von Katasteramt, die Aufgabe des Amtsgerichts und der Abschied der Bundeswehr aus Wolfhagen. Auf dem Gelände in Gasterfeld siedelten sich Berufsschule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule und Unternehmen an. Doch die Umwandlung der militärischen in eine zivile Nutzung ist noch nicht abgeschlossen. Das, so Reinhard Schaake, sei eine der Aufgaben, die auf seinen Amtsnachfolger zukomme. An ihm sei es auch, die Erneuerung der Kläranlage, ein Millionenprojekt, voranzutreiben, die Innenstadt mit neuen Ideen zu Leben zu erwecken und erneut den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren und an den rasant wachsenden Bedarf anzupassen. (Antje Thon)