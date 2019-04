Wolfhager Biogasanlage tritt dem Verein Energieweg bei

Kinder sollen begeistert werden

+ © Antje Thon Seit Ende Februar Mitglied beim Verein Wolfhager Energieweg: Die Wolfhager Biogasanlage. Darüber freuen sich Anlagenbetreiber Martin Christensen (von links), Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Reinhard Schulte-Ebbert, Vereinsvorsitzende Jana Schröder, die Mitglieder der Biogasanlage Hans-Hilmar von der Malsburg und Ernst Winfried Döhne sowie Alexander Schulze-van der Veek, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. © Antje Thon

Die Biogasanlage Wolfhagen ist jüngstes Mitglied des Vereins Wolfhager Energieweg. Die Gesellschaft, der zahlreiche Landwirte angehören, hat Interessierten in den vergangenen Jahren immer wieder Einblicke in die Biogasanlage gewährt. Was lag also näher, sich einer größeren Idee anzuschließen und künftig Führungen unter dem Dach des Vereins anzubieten?