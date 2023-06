Wolfhager erhalten Hessischen Preis für nachhaltiges Kino

Von: Michaela Pflug

Preisträger unter sich: Ellen und Kai Mellinghoff (Sieger 2023, von links), Ministerin Angela Dorn und das Capitol-Team als Sieger 2020 mit Wolfgang Würker, Ulrike Schumacher und Isa Trube. © Chris Cortis

Für seine Nachhaltigkeit erhielt das Cinema Wolfhagen eine Auszeichnung des Preises für nachhaltiges Kino verliehen. Doch bei den bisherigen Mühen soll es nicht bleiben.

Witzenhausen/Wolfhagen – Kultur sei ein Standortfaktor, lebe von Begegnungen und leiste Bildungsarbeit. Dabei hätten auch zunehmend Kinos den Gedanken der Nachhaltigkeit verinnerlicht. Das sagte am Samstagabend im Witzenhäuser Capitol die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen), bei der Verleihung des mit 10 000 Euro dotierten Preises für nachhaltiges Kino 2023. Diesmal ging die bundesweit einmalige Auszeichnung, verbunden mit einem Preisgeld von 5000 Euro, an das Cinema Wolfhagen, das seit 20 Jahren von Kai und Ellen Mellinghoff geleitet wird.

„Bei der Preisvergabe achten wir auf ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeit. Das Cinema Wolfhagen engagiert sich vorbildlich auf all diesen vier Gebieten“, so Dorn. „Es investiert in kostenintensive Projekte wie eine eigene Photovoltaikanlage, betreibt alles mit zertifiziertem Ökostrom und verwendet energieeffiziente Geräte. Außerdem verankert das Kino nachhaltige Themen im Kinoprogramm und bezieht bei Veranstaltungen Menschen und Firmen vor Ort ein.“

Jury lobte die Nachhaltigkeitsfilmtage des Wolfhager Kinos

Mit dem Preis wolle man Kinos ermutigen, alle Aspekte ihrer Arbeit nachhaltig zu denken. Das stärke nicht nur ihre Zukunft, sondern bietet Perspektiven für alle. Denn Kinos seien öffentliche Orte, die einen wichtigen Beitrag leisten können zu einer an Nachhaltigkeit orientierten Gesellschaft. Hervorgehoben wurden in der Jurybegründung die Nachhaltigkeitsfilmtage, die bereits zwei Mal im Wolfhager Kino stattgefunden haben.

Dabei wurden die Themen der Filme mithilfe von Experten, Diskussionen und Projekten vertieft. Schüler wurden besonders stark mit einbezogen, um Impulse für nachhaltiges Handeln zu setzen. Auch die Zusammenarbeit mit Energieoffensive und Bürgerenergiegenossenschaft bei der Reihe „21 Tage Klimazukunft Nordhessen“. Wirksame und vorausschauende Ressourcennutzung lobte die Jury ebenfalls.

Preisgeld soll in noch mehr Nachhaltigkeit fließen

Beispiele seien die eigene PV-Anlage, die 2022 in Betrieb ging, die 2021 isolierte Lehmdecke, die Investitionen in LED und eine neue Heizungsanlage. Lobende Erwähnung fanden auch die vielfältigen anderen Veranstaltungen des Kinos, die zur kulturellen Vielfalt in der Region beitragen. „Damit die Welt ein bisschen besser wird“, antwortet Kai Mellinghoff (57) auf die Frage, warum er sich engagiert. Er weiß auch schon, was er mit dem Preisgeld in Wolfhagen anstellen will: „Etwas mehr Photovoltaik soll noch aufs Dach.“

„Die Provinz läuft nicht immer hinterher und geht manchmal auch voran“, hatte als Gastgeber Wolfgang Würker eingangs betont. Nicht zufällig war das Capitol Schauplatz der Veranstaltung, war das Team um Ulrike Schumacher, Wolfgang Würker und Isa Trube doch im Jahr 2020 als letztmaliger Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Für Bürgermeister Daniel Herz ist Witzenhausen „ein sehr nachhaltiger Ort in Hessen“.

Ausdrücklich dankte er Ministerin Dorn, „dass Sie sich für die Kinos starkmachen“. Nach der Preisverleihung gab es einen Empfang mit einem Imbiss aus dem Bio-Bistro Ringelnatz, ehe der hessische Dokumentarfilm „Black Mambas“ gezeigt wurde. Er porträtiert die Arbeit der gleichnamigen Anti-Wilderei-Einheit im südafrikanischen Kruger Nationalpark.