Gut unterhalten in Wolfhagens Gewölbekellern

Kulturprogramm

+ © Hanna Maiterth Geschichten in besonderer Umgebung: Die Märchenerzählerin Andrea Ortolano aus Kassel entführte die Zuhörer in eine andere Welt. © Hanna Maiterth

Einmal die Wolfhager Innenstadt aus einer ungewöhnlichen Perspektive erleben und sich dabei auch noch unterhalten lassen: Genau das bot die Wolfhager Gewölbekellernacht.

Wolfhagen - Zu dieser Veranstaltung der ganz besonderen Art hatte die evangelische Kirchengemeinde Wolfhagen eingeladen. Gastgeber waren am Freitagabend zudem all jene, die zu diesem Anlass ihre Türen und Keller öffneten.

Nach drei Jahren Pause konnte die Gewölbekellernacht zum ersten Mal wieder stattfinden. „Während der Pandemie wäre das Event auch einfach undenkbar gewesen“, sagte Kirchenmusikdirektor Bernd Geiersbach von der evangelischen Kirchengemeinde Wolfhagen. Umso mehr habe man vorab die Vorfreude gespürt. „Es macht auch einfach Spaß, und die Keller sind immer sehr interessant“, so Geiersbach weiter.

+ Ab nach oben: Den Posaunenchor Wolfhagen fanden Besucher nicht im Keller. Die Musiker wählten aus Platzgründen den Dachboden des früheren Dekanats. © Hanna Maiterth

Jeder Besucher hatte die Chance, sich fünf der insgesamt 15 Orte anzuschauen und das dargebotene Programm zu genießen. 460 Tickets gab es in diesem Jahr. Die Zuschauer zog es zuerst zum Auftakt in die Stadtkirche. Noch im hinteren Teil des Kirchenschiffs lauschten sie beim Eröffnungskonzert Bent Peder Holbech und dem Projektchor Wolfhagen mitsamt Band.

+ Bretonische Vorbilder: Frank Kummer (links) und Claire Bénard gaben als „Korydwenn & Taliesin“ mittelalterliche Klänge zum Besten. © Hanna Maiterth

Es war eine gelungene Einstimmung auf den Abend, bei dem die Menschen durch die Straßen der Altstadt schlenderten, in der Unterwelt der teilnehmenden Häuser einkehren konnten, um sich von den Künstlern in dem jeweils ganz besonderen Ambiente unterhalten zu lassen.

170 Helfer hinter den Kulissen

An den Häusern, die als Spielstätten ausgewählt waren, hingen große orangene Banner, auf denen jeweils eine Zahl prangte. 13 Keller beherbergten an diesem Abend Musiker, Künstler und Autoren. Hinzu kamen der Dachboden des früheren Dekanats und der Saal der Musikschule. Begrüßt wurden die Besucher mit Fingerfood und einem Getränk, entweder von den Hauseigentümern selbst oder von Helfern. Denn hinter den Kulissen hatten mindestens 170 Menschen für einen reibungslosen Ablauf gesorgt, sagte Bernd Geiersbach dankbar für die große Zahl an Helfern und Künstlern.

An der Burgstraße, im Haus mit der Ziffer 13 an der Fassade, traf man neben tatkräftigen Helfern außerdem die Bewohnerin selbst, Christa Schulz-Weide, an. Zum mittlerweile dritten Mal hatte sie ihren Gewölbekeller geöffnet. „Es ist ein Teil der Familientradition meines Mannes, die ich gerne weiterführe“, erzählte Schulz-Weide. Einmal trat eine Komikerin, dann eine Jazzgruppe dort auf. In diesem Jahr wurde es mit Claire Bénard und Frank Kummer wieder musikalisch. Als „Korydwenn & Taliesin“ gaben sie mittelalterliche Klänge zum Besten. In dem ungewohnten Ambiente eine tolle Erfahrung, wie die Musiker erzählten. Der Keller bringe aber auch besondere Herausforderungen mit sich. Zum einen sei die Akustik eine ganz andere als gewöhnlich, außerdem müsse man als Musiker aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in jeder Pause die Instrumente neu stimmen.

Märchenerzählerin im Burgkeller

Nur einige Häuser weiter, in der Burgstraße 25, entführte Märchenerzählerin Andrea Ortolano die Zuhörer in eine andere Welt. „Gute Güte, Goethe!“ lautete das Motto im Gewölbe des Burgkellers.

Ortolano integrierte dabei das Publikum in ihren Auftritt, sodass irgendwann alle zuerst gemeinsam die Melodie von „Freude schöner Götterfunken“ summten und später lauthals mitsangen. Das war dann auch von der Straße zu hören, wie bei anderen Auftritten auch. So zum Beispiel die Lieder des Posaunenchors Wolfhagen. Die Musiker spielten auf dem Dachboden des ehemaligen Dekanats.

Zum Abschluss zog es dann wieder alle in die Wolfhager Stadtkirche zum Abschlusskonzert. (Hanna Maiterth)