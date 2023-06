Wolfhager Krankenhaus bietet neue Narkosen an

Von: Bea Ricken

Teilen

Freuen sich über Verstärkung bei der Anästhesie: Betriebsleiter Silvan Uick (links) und der Chefarzt für Anästhesie, Mohamed Al Batani, begrüßen den neuen Oberarzt Dimitri Schibakin (rechts) im Team. © Bea Ricken

Wenn Tanja Roppel als Patientin einen Operationssaal sieht, brennen bei ihr alle Sicherungen durch: „Dann müssen die Pfleger damit rechnen, dass ich von der Liege springe und flüchte“, sagt die Wolfhagerin.

Monatelang habe sie aus diesen Gründen eine Operation verschoben. Der Chefarzt für Anästhesie für die Kreiskliniken Hofgeismar und Wolfhagen, Mohamed Al Batani, sowie der neue Oberarzt Dimitri Schibakin, hatten schließlich die Lösung:

Die Angstpatientin erhielt bereits im Zimmer eine leichte Narkose und wurde bis zum OP-Saal von ihrem Operateur Michael Schacht eskortiert. „Im Fahrstuhl hat sie aber schon nichts mehr mitbekommen“, sagt Dimitri Schibakin. Er und sein Kollege bitten Patienten bereits im Aufklärungsgespräch, mögliche Ängste mitzuteilen, um individuelle Lösungen zu finden.

Dazu könnte auch die Angst vor einer Vollnarkose gehören. Das neue Team mit Chefarzt und Oberarzt hat nicht nur unkonventionelle Ideen, sondern erweitert jetzt auch das Anästhesieangebot. Dimitri Schibakin ist Spezialist für Regionalanästhesien. Zuvor war der Mediziner als Facharzt für Anästhesiologie im Klinikum Kassel beschäftigt. Mit der personellen Verstärkung können in der Wolfhager Kreisklinik jetzt mehr Regionalanästhesien angeboten werden. Dabei handelt es sich um Teilnarkosen, die durch eine medikamentöse Blockade bestimmter Nerven das Schmerzempfinden eines Körperteils ausschalten, während der Patient ansprechbar bleibt.

Es können aber auch zusätzliche Beruhigungsmittel verabreicht werden, damit die Patienten während der Operation in einen leichten Schlaf fallen, aus dem sie aber jederzeit wieder geweckt werden können.

Die Regionalanästhesie sei deutlich schonender, besonders für Risikopatienten mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder der Lungenkrankheit COPD, nennt der Oberarzt einige Beispiele. „Auch Angstpatienten oder Personen, die eine Vollnarkose aus andere Gründen ablehnen, können so behandelt werden“, ergänzt Chefarzt Al Batani. Mittlerweile ist die Kreisklinik Wolfhagen auch zum Anlaufpunkt für viele Eltern aus der Region. „Bei uns gibt es pro Woche bis zu sieben HNO-Operationen an Kleinkindern“, erklären die Anästhesisten, die sich auch um die postoperative Betreuung von Intensivpatienten in der Kreisklinik kümmern.

Dimitri Schibakin hat in Karaganda in Kasachstan Medizin studiert und nebenbei als Krankenpfleger in der Kinderheilkunde gearbeitet. Ende der 90er-Jahre wanderte er mit seiner Familie nach Deutschland aus. Nach Klinikjahren absolvierte er 2015 die Gleichwertigkeitsprüfung an der Uni Münster und erhielt daraufhin die Approbation als Arzt. Es folgten eine Ausbildung für Notfallmedizin und die Anerkennung als Facharzt für Anästhesiologie durch die Landesärztekammer Hessen. Schibakin arbeitete während seiner Ausbildung zwei Jahre lang als Assistenzarzt in der internistischen Abteilung eines Krankenhauses in Eitorf und anschließend weitere drei Jahre in den DRK-Kliniken Nordhessen. Nach der Arbeit in großen Kliniken genieße er jetzt die familiäre Atmosphäre in Wolfhagen, sagt er. (Bea Ricken)