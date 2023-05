Wolfhager Laufenten bleiben verschwunden: War es der Fuchs?

Von: Evelina Kern

Erwischt: Die Aufnahme zeigt den Fuchs im Wolfhager Garten. © Privat

Nachdem in der vergangenen Woche zwei Laufenten bei einer Familie in Wolfhagen verschwunden waren, gibt es nun Hinweise auf einen vermutlichen tierischen Täter.

Wolfhagen – In der Nacht von Dienstag, 9. Mai, auf Mittwoch, 10. Mai, wurde aus einem Wolfhager Garten ein Laufenten-Paar gestohlen. Nun gibt es Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Bilder der Wildkamera, die die Familie am vergangenen Freitag in ihrem Garten aufstellte, zeigen einen Fuchs.

Die Aufnahmen der Kamera zeigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen ebensolchen durch den Garten der Familie Teschner streunen. „Man sieht auf den Bildern natürlich nicht, wie der Fuchs sich an den Laufenten zu schaffen macht“, sagt Mirka Teschner. Die seien schließlich schon weg.

Videokamera zeigt tierischen Verdächtigen

Trotzdem gehe sie davon aus, hier den Übeltäter auf Video aufgezeichnet zu haben. Auch vermutet sie, dass es sich bei dem Fuchs um eine junge Fuchsmutter handelt, die auf der Suche nach Futter für ihre Jungen ist. Das passe auch zur Jahreszeit, da Füchse in der Regel zwischen März und April ihren Nachwuchs zur Welt bringen.

Es beruhige die 33-jährige Mutter, dass anscheinend keine fremden Personen in ihren Garten eingedrungen sind. „Dann lieber so“, sagt die Wolfhagerin. „Das ist der natürliche Lauf der Dinge.“ Trotzdem bedauere sie, dass die Tiere wahrscheinlich so ein Ende finden mussten. (Evelina Kern)